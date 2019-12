Pocophone F2 potrebbe arrivare nel 2020

Si riaccendono le speranze: Pocophone F2 potrebbe arrivare nel mercato durante l’ormai imminente 2020. A condividere questa ipotesi è stato Alvin Tse, il capo di POCO, tramite un tweet pubblicato su Twitter.

Il successore di Pocophone F1, un flagship killer del 2018, potrebbe arrivare molto presto. Alcune voci, facevano intendere che l’anno del rilascio potesse essere il 2019, ma giunti alla fine dell’anno non abbiamo avuto nessuna dichiarazione ufficiale. Secondo Tse, nel 2020 potrebbe arrivare qualcosa di nuovo targata POCO, acclamato sub-brand di Xiaomi.

Non sappiamo se questo messaggio possa effettivamente essere dedicato a Pocophone F2, ma tutto farebbe intendere che sia proprio così. Durante gli scorsi mesi, si parlava addirittura della definitiva fine del sub brand indiano. Il motivo era principalmente uno: con la suddivisione tra Mi e Redmi, questo brand potrebbe non trovare più posto nell’offerta di Xiaomi.

Le dichiarazioni diffuse durante le scorse ore potrebbero però accendere qualche barlume di speranza. In effetti, Pocophone F1 ha riscosso un successo enorme: uno smartphone con specifiche tecniche da top di gamma con un prezzo accessibile.

L’inizio del nuovo decennio potrebbe quindi coincidere con l’arrivo di un ennesimo regalo firmato Xiaomi.