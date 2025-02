Porta un personal trainer sempre al polso con Google Pixel Watch 3, ora in SCONTO! -12%

Se siete alla ricerca di uno smartwatch all'avanguardia che combini eleganza, funzionalità e tecnologia avanzata, Google Pixel Watch 3 è la scelta ideale. Attualmente disponibile su Amazon a soli 396,02€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo consigliato di 449€, rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera un dispositivo premium a un prezzo vantaggioso.

Google Pixel Watch 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Google Pixel Watch 3, con la sua cassa in argento lucido e il cinturino grigio creta, si distingue per un design raffinato e moderno. Ma ciò che colpisce davvero è il suo straordinario schermo Actua, che offre una luminosità doppia rispetto alla generazione precedente e una superficie più grande del 40%. Questo significa una visione più chiara e dettagliata di tutti i dati e le statistiche, rendendo l’esperienza d’uso più fluida e reattiva.

Perfetto per chi ama mantenersi in forma, Pixel Watch 3 diventa il vostro personal trainer da polso. Grazie all'integrazione con la Google AI, riceverete consigli personalizzati in tempo reale basati sui vostri obiettivi, sulle corse precedenti e sul valore di recupero. Potrete creare allenamenti su misura, con riscaldamenti, defaticamenti, intervalli e target per andatura e frequenza cardiaca. Inoltre, il monitoraggio avanzato della corsa vi aiuterà a migliorare costantemente le vostre performance.

Un altro punto di forza è la navigazione avanzata: con le Maps offline direttamente sull'orologio, non avrete più bisogno dello smartphone per orientarvi. La funzione di navigazione auto e la ricerca rapida rendono ogni spostamento semplice e sicuro.

Infine, Pixel Watch 3 monitora il vostro stato di salute con precisione, misurando il carico cardiaco e fornendo informazioni utili per capire se vi state allenando troppo o troppo poco. Il valore di recupero vi dirà quando è il momento giusto per riposare o per spingere di più.

Approfittate di questa offerta su Amazon e portate a casa uno smartwatch che fa davvero la differenza. A soli 396,02€, Google Pixel Watch 3 è più che un affare: è un investimento per la vostra salute e il vostro benessere quotidiano. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartwatch sportivi per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon