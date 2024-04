Presto gli utenti X Premium non potranno più nascondere la spunta blu

Gli utenti X Premium si trovano di fronte a un cambiamento significativo nell'uso del social: non potranno più nascondere le spunte blu sul loro profilo. La notizia è giunta tramite alcune notifiche inviate agli utenti ieri, sollevando domande sul motivo dietro questa decisione improvvisa da parte della piattaforma.

In passato, la spunta blu su X era considerata un simbolo di status, indicando che l'account era stato verificato come autentico. Tuttavia, con l'introduzione di un sistema di verifica a pagamento durante la gestione di Elon Musk, la spunta blu ha perso parte del suo significato originario. Piuttosto che essere un segno di autenticità, la spunta blu ora indica semplicemente che il titolare dell'account ha pagato per un abbonamento Premium.

Questo cambiamento ha reso la funzione meno interessante per alcuni utenti, e molte persone ribadiscono che non hanno cercato attivamente di ottenere la spunta e che si sentono forzate ad accettarla.

Recentemente, X ha distribuito gratuitamente la spunta blu agli account con un alto numero di follower verificati, indipendentemente dalla volontà dei proprietari. Questa mossa ha colto di sorpresa alcuni utenti, che non desideravano la spunta blu sul loro profilo. Di conseguenza, alcuni utenti Premium hanno scelto di nascondere le spunte blu.

Tuttavia, la nuova politica di X impedisce agli utenti Premium di nascondere le spunte blu, lasciando molti interrogativi senza risposta. Non è chiaro perché la piattaforma abbia deciso di eliminare questa opzione e non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale.