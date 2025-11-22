Il vivo X300Pro 5G è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo cameraphone di ultima generazione vanta un teleobiettivo APO ZEISS da 200MP, chip Dimensity 9500 e un generoso taglio di memoria da 16+16GB RAM e 512GB ROM. Approfittate dell'offerta a 1.187,40€ invece di 1.399,90€, con in regalo cuffie TWS 3e e caricatore da 90W. Perfetto per chi cerca prestazioni fotografiche professionali e tecnologia all'avanguardia.

vivo X300 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il vivo X300Pro 5G è la scelta ideale per appassionati di fotografia mobile e content creator che desiderano portare la qualità delle proprie immagini a un livello professionale. Grazie al teleobiettivo APO ZEISS da 200MP e ai chip di imaging V1 e V3+, questo smartphone si rivolge a chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità fotografica, offrendo prestazioni da cameraphone che vi permetteranno di catturare dettagli straordinari anche a grande distanza. La modalità Palco 2.0 con Dolby Vision 4K e la doppia prospettiva renderanno i vostri video degni di produzioni cinematografiche, mentre lo zoom con flash adattivo garantirà scatti perfetti in qualsiasi condizione di luce.

Con 16GB di RAM espandibile e 512GB di storage, questo dispositivo soddisfa le esigenze di professionisti e power user che necessitano di prestazioni elevate e multitasking fluido. Il processore Dimensity 9500, la ricarica rapida da 90W e la certificazione IP68/IP69 vi assicureranno affidabilità e autonomia per l'intera giornata, anche nelle condizioni più estreme. L'ampio schermo piatto da 6,78 pollici con tecnologia LTPO 8T e colori ZEISS vi offrirà un'esperienza visiva immersiva, mentre il nuovo OriginOS 6 certificato SGS garantirà fluidità sostenuta per almeno 5 anni. A questo prezzo scontato, rappresenta un investimento eccellente per chi cerca uno smartphone completo e duraturo.

