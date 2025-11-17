Oggi avete l’opportunità di risparmiare sull’acquisto del Pixel 10 Pro o Pro XL direttamente su Google Store Italia. Grazie a un’offerta speciale, potete ottenere fino a 200€ di sconto immediato sull’acquisto del vostro telefono, rendendo ancora più conveniente entrare nel mondo dei Pixel. Questa promozione è valida solo fino al 1 dicembre, quindi è il momento ideale per fare il passo e aggiornare il vostro smartphone.

Vedi offerte su Google

Rimborso fino a 715€ con la permuta

Oltre allo sconto immediato, Google offre un rimborso fino a 715€ se scegliete di dare in permuta uno smartphone idoneo. Ad esempio, per un iPhone 16 Pro Max da 1024 GB, potreste ottenere proprio l’importo massimo indicato. La permuta è valida esclusivamente con l’acquisto di un nuovo Pixel 10 Pro o Pro XL, consentendovi di trasformare il vostro vecchio dispositivo in un significativo risparmio sull’acquisto del nuovo.

Se il valore del telefono che intendete dare in permuta supera quello del nuovo Pixel 10 Pro, la differenza vi verrà accreditata sotto forma di credito del Google Store. Questo significa che potrete utilizzare l’importo extra per altri acquisti, accessori o servizi digitali, rendendo l’esperienza di acquisto ancora più vantaggiosa e personalizzata.

Questa promozione esclusiva è disponibile solo su Google Store Italia e terminerà il 1 dicembre. Combinando lo sconto immediato fino a 200€ con il rimborso fino a 715€ tramite permuta, avete la possibilità di ottenere il Pixel 10 Pro o Pro XL a condizioni eccezionali. Approfittate subito dell’offerta e portate a casa il vostro nuovo smartphone con un risparmio straordinario.

