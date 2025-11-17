Se state pensando di cambiare piano o di tornare a WINDTRE, questo è il momento ideale. Fino al 30 novembre, l’operatore offre un’occasione unica per navigare "senza limiti" grazie a 250GB di traffico dati in 5G. Questo significa che potrete navigare, guardare video in streaming, utilizzare applicazioni di lavoro o di svago e restare sempre connessi con la massima velocità e stabilità, senza preoccuparvi di consumare rapidamente il vostro traffico dati. Tornare a WINDTRE non è mai stato così conveniente e vantaggioso.

Offerta WINDTRE Black Friday, perché approfittarne?

Oltre ai 250GB in 5G, questa offerta include minuti illimitati verso tutti e 50 SMS al mese. Potrete chiamare liberamente amici, familiari o colleghi, senza mai preoccuparvi di superare il vostro credito o di dover controllare le tariffe. La combinazione di dati, chiamate e messaggi rende questo piano completo e versatile, adatto sia a chi utilizza lo smartphone per lavoro sia a chi lo usa principalmente per comunicare e intrattenersi.

WINDTRE pensa anche a chi si sposta frequentemente all’interno dell’Unione Europea: il piano include 9GB extra utilizzabili all’estero. In questo modo, potrete continuare a navigare e a restare connessi durante i vostri viaggi, senza dovervi preoccupare di costi aggiuntivi o limitazioni. Che si tratti di lavoro, studio o vacanze, potrete utilizzare il vostro smartphone come se foste a casa, con la stessa libertà e flessibilità.

Tutto questo a soli 5,99€ al mese: un prezzo estremamente competitivo per un pacchetto così completo. Tornare a WINDTRE significa avere dati, chiamate e messaggi sempre disponibili in un’unica soluzione, con la sicurezza di un servizio veloce e affidabile. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: l’offerta è valida solo fino al 30 novembre, e rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera tornare a vivere l’esperienza del 5G in totale libertà.

