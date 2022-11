Come molti forse ricorderanno, il primo smartphone con sistema operativo Android è stato prodotto nel 2009 da HTC ed è stato venduto negli Stati Uniti con il nome di Dream, T-Mobile G1 e Google G1. Non tutti però sanno che quello non è stato il primo smartphone pensato dagli ingegneri di Android, tale dispositivo è stato cancellato a seguito della presentazione del primo iPhone di Apple nel 2007. Ecco com’era fatto!

Rich Miner, co-fondatore di Android, ha ricordato su Twitter lo sviluppo del primo smartphone dotato del sistema operativo che in futuro avrebbe dominato il mercato globale, quello che al tempo era conosciuto come HTC Sooner e che è stato sviluppato in parallelo all’HTC Dream.

Miner sostiene che il render di Sooner era pronto cinque mesi prima dell’uscita dell’iPhone 2G. Google ha avuto l’opportunità di affermare la propria leadership in una rivoluzione tecnologica mondiale prima di Apple. Gli smartphone Dream e Sooner venivano infatti sviluppati dalle divisioni di ricerca e sviluppo di Android, compagnia acquisita da Google nel 2005.

All along we were working on 2 phones, Sooner, more blackberry-like & Dream, touchscreen based. After the iPhone launch we did cancel Sooner to focus on Dream (eventually the Google G1) but its design changed little from this rendering made 5 months before the iPhone launched. pic.twitter.com/lC8m0WolgE

— Rich Miner (@richminer) October 31, 2022