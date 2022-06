Uno è un film Disnay/Pixar che parla di un simpatico topolino dotato dell’incredibile capacità di realizzare manicaretti deliziosi, l’altro è lo smartphone che ha rivoluzionato il mercato della telefonia e, di conseguenza, il mondo.

Cos’hanno in comune Ratatouille e iPhone 2G di Apple?

Fonte immagine usata come base: Disney+

Scritto e diretto da Brad Bird e Jan Pinkava, prodotto dalla Pixar e distribuito da Buena Vista International, Ratatouille è l’ottavo film d’animazione dello studio che ai tempi era appena diventato proprietà della Disney.

La pellicola narra la storia di Rémy, un topolino con la passione per la cucina e che sogna un giorno di diventare un cuoco, il tutto ambientato nella Francia degli anni sessanta. Il suo incontro con lo sguattero Alfredo Linguini cambia per sempre la vita di entrambi, permettendo al primo di realizzare il proprio sogno e al secondo di riacquistare la proprietà del locale in passato appartenuto al padre, un famoso chef.

Un film d’animazione emozionante e divertente che ha vinto un Oscar come miglior film d’animazione del 2008 e, nello stesso anno, ha conquistato anche un Golden Globe e un BAFTA nella stessa categoria. Non siamo qui, tuttavia, per disquisire sulla bontà della pellicola Disney…

Cambiando completamente argomento, 15 anni fa arrivava sul mercato americano il primo smartphone Apple, attesissimo prodotto annunciato da Steve Jobs durante un evento tenutosi a gennaio del 2007. Come ben sappiamo, è stato un prodotto in grado di dare una svolta al mercato ed in molti lo indicano come primo vero smartphone moderno.

Da una parte abbiamo quindi un topo, uno sguattero e la Francia anni sessanta. Dall’altro troviamo Apple, la California, Steve Jobs ed uno smartphone. A prima vista sembrano non esserci quindi dei punti di contatto per questi due argomenti ed invece c’è qualcosa che li accomuna. La data di arrivo sul mercato.

Sì, Ratatouille e il primo iPhone sono diventati disponibili per i cittadini USA lo stesso giorno dello stesso anno: il 29 giugno 2007. Uno ha portato milioni di famiglie, bambini e fan della Pixar a mettersi in coda presso le biglietterie dei cinema americani, l’altro ha raccolto in fila ordinata gli appassionati di tecnologia e del marchio della mela morsicata fuori dagli Apple Store, in trepidante attesa di poter acquistare il proprio iPhone 2G.

Una giornata da ricordare!