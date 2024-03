Queste foto fatte con Samsung Galaxy S24 Ultra vi lesceranno senza fiato

Samsung ha superato i limiti delle tradizionali dimostrazioni delle fotocamere degli smartphone lanciando quattro Galaxy 24 Ultra nella stratosfera. Stabilendo una nuova pietra miliare a circa 36km sopra la Terra, il gigante tecnologico sudcoreano ha intrapreso un viaggio cosmico per catturare immagini mozzafiato degli Stati Uniti occidentali.

L'ingegno di Samsung si è concretizzato nell'uso di scheletri leggeri in fibra di carbonio appositamente progettati e collegati a palloni stratosferici riempiti di idrogeno. Questi palloni high-tech sono stati dotati di supporti 3D progettati su misura, consentendo a un sofisticato computer di volo di catturare immagini da varie angolazioni e orientamenti, come riportato da PetaPixel e Fox Business.

L'ambizioso progetto, realizzato tra il 25 e il 31 gennaio 2024, prevedeva il lancio dei palloni da quattro località strategiche: Los Angeles, Las Vegas, il Grand Canyon e le montagne della Sierra Nevada. Secondo Samsung, i diversi paesaggi scelti per l'esperimento miravano a mettere veramente alla prova le capacità della fotocamera dell'S24 Ultra.

Salendo fino a 36000 metri, i Galaxy 24 Ultra hanno raggiunto altezze superiori a quelle degli aerei di linea, offrendo una prospettiva unica della curvatura della Terra. Anche se tecnicamente non si tratta di spazio, questa elevazione ha fornito agli smartphone una straordinaria scena da catturare con le fotocamere grandangolari, 3x, 5x e con la fotocamera principale da 200MP.

Dopo la missione fotografica, i team hanno eseguito una discesa controllata, sfiatando l'idrogeno gassoso e dispiegando i paracadute. I dispositivi sono scesi sulla Terra a un ritmo tranquillo di circa cinque miglia all'ora. Samsung ha seguito meticolosamente la caduta dei dispositivi, assicurando il loro recupero sicuro all'atterraggio.

I risultati di questa impresa cosmica sono a dir poco impressionanti. Samsung Mobile US ha condiviso le accattivanti immagini sulla piattaforma X (ex Twitter), invitando gli utenti a partecipare al post per avere l'opportunità di ricevere una foto mozzafiato scattata dai confini dello spazio dal Samsung Galaxy 24 Ultra.