Samsung Galaxy S24 Ultra AL PREZZO PIU' BASSO di sempre! -36%

Samsung Galaxy S24 Ultra, il modello di punta della casa coreana, è disponibile a soli 1.199€, con uno sconto straordinario del 36% rispetto al prezzo consigliato di 1.859€.

Samsung Galaxy S24 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Galaxy S24 Ultra è il top di gamma di Samsung, pensato per chi non vuole scendere a compromessi in termini di prestazioni, fotocamera e durata della batteria. Grazie al suo display QHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con una luminosità impressionante di 2.600 nit, offre un’esperienza visiva senza pari, ideale sia per chi ama godersi contenuti multimediali che per i gamer più esigenti.

La fotocamera da 200 MP è un vero e proprio capolavoro tecnologico, capace di scattare foto ultra-dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie al motore ProVisual. Grazie alla tecnologia Space Zoom, potrete catturare immagini nitide e stabili anche da grandi distanze, mentre il nuovo teleobiettivo con OIS garantisce video e foto eccezionalmente fluidi.

Non solo potenza, ma anche durabilità: il Galaxy S24 Ultra è progettato per resistere alle sfide quotidiane grazie alla scocca in titanio e al vetro Corning Gorilla Armor, che offrono una maggiore resistenza ai graffi e una protezione superiore con certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria da 5.000 mAh assicura un'autonomia estesa, mentre il caricabatterie Samsung da 25W incluso nella confezione consente di ricaricare rapidamente il dispositivo, permettendovi di rimanere sempre connessi.

Con 12GB di RAM e 1TB di memoria interna, il Samsung Galaxy S24 Ultra offre spazio più che sufficiente per tutte le vostre app, giochi e file. Inoltre, il processore potenziato e la camera di vapore quasi raddoppiata garantiscono prestazioni elevate e temperature sempre sotto controllo, rendendolo perfetto per un’esperienza di gioco fluida e senza rallentamenti.

Questo smartphone è dotato di funzionalità AI avanzate, che vi semplificano la vita quotidiana. Grazie a Edit Suggestion, potrete modificare le foto in modo professionale con pochi semplici tocchi, mentre Traduzione Live vi permetterà di tradurre in tempo reale durante le chiamate. La S Pen inclusa è perfetta per prendere appunti, e con l'Assistente Note potrete organizzare automaticamente le vostre annotazioni in riassunti ben strutturati.

Attualmente disponibile a soli 1.199€ su Amazon, il Samsung Galaxy S24 Ultra rappresenta il miglior investimento per chi desidera uno smartphone di fascia premium.

