GPT-4 di OpenAI in uno smartwatch a 133€: non troverai niente di simile

Se siete alla ricerca di uno smartwatch che unisce tecnologia all'avanguardia, design elegante e funzionalità pratiche, l’Amazfit Balance potrebbe essere la soluzione perfetta per voi. In esclusiva su Aliexpress, grazie a un coupon di Pasqua, è possibile acquistarlo al prezzo di soli 133€, rendendo questa offerta un'opportunità da non perdere. Questo orologio combina l'intelligenza artificiale di GPT-4 sviluppata da OpenAI con un design raffinato e prestazioni di altissimo livello, offrendo una nuova esperienza nell'uso quotidiano dei dispositivi indossabili.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 6€ durante il checkout

Amazfit Balance, chi dovrebbe acquistarlo?

Una delle caratteristiche più innovative dell'Amazfit Balance è sicuramente il controllo vocale grazie alla tecnologia Zepp Flow, che integra GPT-4.0. Con questa funzionalità, potrete gestire l'orologio interamente tramite comandi vocali. Non solo potrete regolare le impostazioni, ma anche rispondere ai messaggi su app come WhatsApp, tutto con la massima semplicità. Questo è il futuro del controllo vocale, che rende l’interazione con il dispositivo ancora più immediata e intuitiva, lasciando liberi di concentrarvi su ciò che è davvero importante.

In termini di design, l'Amazfit Balance non delude. Con un telaio metallico leggero da soli 35 grammi, si ispira al lusso delle auto e degli orologi classici, garantendo un look elegante e sofisticato. Il display AMOLED da 1,5” con risoluzione 480x480 e lunetta in vetro antiriflesso assicura prestazioni visive impeccabili, rendendo l'uso dell'orologio piacevole in ogni situazione, sia di giorno che di notte.

L'autonomia della batteria è un altro punto di forza: l'Amazfit Balance è in grado di durare fino a 14 giorni con una singola carica. Che si tratti di una lunga giornata di lavoro o di un weekend fuori porta, non dovrete preoccuparvi di ricaricare il dispositivo frequentemente. Inoltre, la possibilità di effettuare pagamenti contactless grazie a Zepp Pay, che supporta fino a otto carte bancarie, rende questo smartwatch ancora più utile nella vita quotidiana, permettendovi di fare acquisti in modo rapido e sicuro direttamente dal vostro polso.

