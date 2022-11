Con questa recensione di realme 10 (versione 4G di seguito denominata per comodità solo “realme 10”) ho voluto “giocare” con un paragone calcistico. Come infatti i più appassionati fra di voi al pallone sapranno, la maglia numero dieci appartiene storicamente e da sempre al giocatore più rappresentativo della squadra, quello in grado di ricevere il maggior affetto da parte dei tifosi.

Ovviamente realme 10 non ha la presunzione di essere il miglior dispositivo dell’azienda (per quello sono presenti altri terminali atti proprio a quello scopo) ma la sua nomenclatura, unita ad alcune caratteristiche tecniche e costruttive assolutamente degne di nota, mi ha guidato nel portarvi questa recensione, volendovi raccontare l’unicità di questo terminale e la sua importanza specifica nel presente del brand proprio sfruttando questo paragone “tecnologico-calcistico“.

A partire dalla scatola infatti, dove l’azienda in maniera più che lecita espone il suo importantissimo traguardo di azienda mobile tech col più alto tasso di crescita in Europa, questo reame 10 prova a presentarsi agli utenti come qualcosa in più di un semplice upgrade rispetto al suo predecessore. Dispositivo appartenente alla famiglia “number” dell’azienda, una delle più importanti per l’azienda con il suo rapporto qualità-prezzo in grado di far da subito breccia nel cuore degli utenti, questa nuova generazione concomitante con il numero 10 potrebbe rappresentare infatti la piena maturità per realme.

Proprio come il calciatore infatti che si fa carico con l’onore e l’onere della maglia numero dieci, questo realme 10 saprà dimostrarti degno e con la stoffa del vero campione del suo segmento di prezzo?

Design ridisegnato, spazio all’essenziale

Bello. Non c’è alto aggettivo in grado di riassumere in maniera più concisa e corretta il design di questo realme 10. Dopo tanti dispositivi lanciati in passato dall’azienda dotati di scelte estetiche a volte fin troppo stravaganti (seppur sempre dotate ognuna di un proprio perché), con questo terminale assistiamo a una svolta netta, con gli amanti del minimalismo che troveranno ascoltate le proprie richieste.

Con questo smartphone realme dimostra al mercato e agli utenti alcune lezioni molto importanti. La prima è certamente legata ai materiali, con la scelta di una costruzione in plastica che non solo appare come piacevole alla vista ma anche appagante al tatto. Segno che la qualità non passa solamente dalla presenza di materiali pregiati ma più da come vengono pensati e introdotti nel linguaggio stilistico scelto.

Certo, le attenzioni principali sono state riservate al retro di questo smartphone, con il frontale che non rappresenta grandi spunti di interesse positivi o di innovazione e che anzi mostra una cornice inferiore che potrebbe far storcere il naso a più di qualcuno. Riuscendo però a superare questi due elementi, più che giustificati visto il piazzamento economico e la fascia di prezzo di questo realme 10, tornando al posteriore di può ricevere la seconda lezione da parte dell’azienda. Il riferimento va alla zona dove sono ubicate le fotocamere.

Non solo siamo davanti a un design linguistico nuovo per il segmento di mercato (che non cerca quindi di emulare altri terminali già presenti in vendita) ma raggiunge questo risultato grazie a una scelta intelligente quanto rara per il panorama attuale. Le fotocamere posteriori sono infatti solo due, senza che quindi il design posteriore sia costellato d’inutili interruzioni per le famosissime fotocamere macro che per lo più in questa fascia di prezzo (ma anche in alcuni casi più costosi) sono messe li proprio solo per numero, non essendo dotate di qualità sufficiente per giustificarne la presenza.

Tre elementi ultimi con i quali voglio concludere i ragionamenti sul design e coi quali avrete già iniziato a prendere confidenza grazie alle foto fin qui mostrate. Il primo è legato agli spettacolari effetti di luce che questo realme 10 è in grado di regalare in base ai vari scenari. Dalle foto l’impressione è di una sensazione ruvida al posteriore al tatto ma la realtà è che ci troviamo davanti a una soluzione completamente liscia e assolutamente piacevole durante l’utilizzo. Unito al fatto che questo terminale è il più sottile mai realizzato dall’azienda a essere commercializzato anche alle nostre latitudini, la sensazione premium vi accompagnerà a ogni occasione d’uso.

Il secondo è legato alla presenza del jack da 3,5mm per le cuffie. Si tratta di un tocco di stile e di classe da parte dell’azienda, per un terminale che rimane fra i pochi superstiti dotati di tale uscita analogica.

Il terzo e ultimo elemento è legato alla scelta d’inserire il lettore per le impronte digitali all’interno del tasto accensione spegnimento, posto sul lato destro dello smartphone. Non solo la posizione è naturale è comoda in quando coincide esattamente con il posto dove andrete ad appoggiare il dito durante la presa ma la sua affidabilità e qualità è veramente molto alta e sicuramente superiore a tanti sensori ottici inseriti sotto ai display di alcuni rivali di questo realme 10 (durante le mie giornate questo sensore si è rilevato in media in grado di sbloccare al primo colpo 9 volte su 10).

Display e multimedialità

Se per il design sono state spese parole solamente positive, anche per l’analisi della qualità del pannello di questo realme 10 non si può che confermare il registro di questa recensione.

Con un display da 6,4″ con risoluzione FullHD+ dotato di tecnologia OLED e refresh rate a 90Hz, andare infatti a muovere appunti tecnici così come trovare reali difetti è operazione ai limiti dell’impossibile. Altri elementi che contribuiscono a rendere superiore alla media questo terminale sono poi inoltre il dato relativo alla luminosità massima (fino a 1000 nit a garantire leggibilità in praticamente ogni contesto) e il rivestimento del vetro con la tecnologia Corning Gorilla Glass 5.

Ci troviamo davanti quindi a un pannello che è pienamente in grado di accompagnare l’utente in ogni occasione d’uso, da quella produttiva grazie al refresh rate aumentato per una sensazione di fluidità superiore, fino a quella multimediale, con contrasti e luminosità assolutamente appaganti.

Per quest’ultimo scenario si aprono ora davanti a noi due considerazioni extra, legate a qualità audio e qualità del feedback della vibrazione, due elementi in grado di impattare molto nell’esperienza utente per quanto concerne le potenzialità multimediali del proprio smartphone. Per quanto riguarda la qualità audio, bisogna “purtroppo” constatare la presenza di un singolo speaker mono posizionato sul bordo inferiore di questo realme 10. Attenzione però alle virgolette usate per la parola purtroppo.

L’azienda infatti, pur dovendo ovviare all’impossibilità di riprodurre la resa stereo data dalla doppia uscita, ha comunque voluto dotare questo terminale di un livello sonoro forse fra i più elevati mai provati in uno smartphone in questa fascia (tecnologia denominata 200% UltraBoom speaker e in grado effettivamente di riprodurre un volume alla pari dei terminali dotati di audio stereo). Per quanto concerne la vibrazione invece, realme 10 è in grado di restituire un feedback sicuramente lontano dai top di gamma ma anche decisamente superiore ai terminali entry level, essendo quindi consigliato anche a coloro di voi fra i più attenti a questo particolare aspetto hardware.

Prestazioni più che sufficienti, anche senza il 5G

Dopo le analisi di display e design, è qui che solitamente molti dispositivi di fascia entry/media iniziano a mostrare il fianco. Non è però questo il caso di realme 10, terminale che anche in questo aspetto specifico si trova assolutamente a suo agio nella sua fascia di prezzo sul mercato. Anzi, le prestazioni sono un punto molto solido a favore di questo terminale anche in relazione ad alcuni terminali più costosi.

Geekbench 5 Geekbench ML 3DMark

PCMark Work 3.0 Speedometer 2.0 JetStream 2 Single-Core Multi-Core CPU GPU NNAPI Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Wild Life Stress Test Performance Battery Life – – realme 10 569 1751 265 466 Crash 377

(2,30 fps) 381 – 380

(99,7%) 1363

(8,20 fps) 1370 – 1361

(99,3%) 68457 12:33 44.3 (±4,6) 68457 realme 9

381 1590 192 248 182 – – 447 (2,70 fps) 450 – 449 (99,8%) 8009 19:16 38,83 (±0,33) 45234 Oppo Reno8 5G 436 2477 195 742 Crash 1331

(8,00 fps) 1328 – 1322

(99,5%) 4635

(27,80 fps) 4630 – 4600

(99,4%) 8625 13:17 54,1 (±3,6) 79515 Motorola Moto G52 347 1528 144 261 198 124 (0.70 fps) 125 – 121 (96.8%) 447 (2,70 fsp) 447 – 445 (99.6%) 7018 10:55 38,0 (±1,6) 41329

Il processore scelto per questo realme 10 è il MediaTek G99. Si tratta di un chip in grado di accompagnare l’utente in tutte le varie occasioni d’uso senza mai mostrare particolari segni di fatica o rallentamenti tali da impattare sull’esperienza generale. Processore ottimizzato e piacevole quindi (nettamente superiore rispetto a quello implementato sul precedente modello), che non scalda mai particolarmente troppo e rimane sempre molto costante nelle performance pur senza mai raggiungere picchi o livelli che non ci si aspetterebbe in questa fascia di prezzo.

Interessante la scelta dell’azienda di dotare questo terminale non solo di 8GB di memoria RAM (LPDDR4X) ma anche del più grande supporto di estensione virtuale della stessa, con fino a ulteriori 8GB che possono essere presi in prestito dalla memoria utente (che parte da 128GB UFS 2.2 espandibili tramite microSD).

La potenza a disposizione è quindi sufficiente e in grado di garantire l’utilizzo anche più produttivo nel quotidiano, seppur manchi il supporto alla tecnologia 5G di nuova generazione. Questo aspetto, ereditato dal suo predecessore diretto, non rappresenta però secondo me un reale problema a oggi, con la diffusione di tale connettività ancora lontana dalle aspettative comuni.

In futuro tale limitazione potrà diventare più evidente in dipendenza della diffusione locale del 5G e delle sue implicazioni, che rimangono però ad ora più teoriche che pratiche. Con questo principio di base, l’assenza della connettività di nuova generazione assume quindi un peso specifico quasi nullo in questo realme 10, non impattando in nessun modo sull’esperienza d’uso nel momento delle mie prove.

Autonomia eccellente anche se non la migliore

Da sempre i temi di autonomia e ricarica sono al centro delle attenzioni di realme. Per questo realme 10, complice l’incremento di prestazioni rispetto al predecessore diretto, assistiamo però ad una riduzione e live peggioramento dell’esperienza utente (vedi tabella sopra), pur rimanendo assolutamente davanti a dati soddisfacenti e più che positivi.

Rimangono infatti 5000 i mAh a disposizione dell’utente, con la velocità di ricarica che si ferma però ai “soli” 33W. I numeri che si possono ottenere sono comunque assolutamente di rilievo (28 minuti per il 50% e 70 minuti per una ricarica 0-100%) e superiori a quasi tutta la concorrenza presente su mercato. Rispetto però anche ad altri modelli presentati da realme stessa, si nota come l’azienda abbia voluto giocare in maniera più conservativa senza voler strafare.

All’atto pratico delle prove, questo terminale si conferma comunque in grado di superare sempre la giornata d’uso, anche con gli utilizzi più provanti ed in mobilità. Per gli utenti più conservativi questo realme 10 potrebbe garantire senza troppi problemi addirittura le due giornate di utilizzo lontane dal caricatore, rendendo di fatto in generale l’esperienza di autonomia e batteria assolutamente promossa.

Un’esperienza fotografica assolutamente piacevole

Sono due le fotocamere al posteriore di questo realme 10, come accennato in fase di introduzione. Al frontale trova invece spazio una singola fotocamera inserita in un foro nel display. Rispettivamente siamo al cospetto di una fotocamera principale posteriore da 50MP (Samsung JN1), coadiuvata da un sensore monocormatico da 2MP. Al frontale invece la fotocamera è da 16MP.

Le foto che si possono ottenere con la fotocamera principale sono di assoluto livello, seppur lontane dai migliori della categoria, come da logiche aspettative. Il sensore Samsung lavora molto bene con la risoluzione piena ottenibile con una modalità dedicata all’interno dell’applicazione fotografica pensata da realme.

Buono il livello di dettaglio e buona la riproduzione dei colori, con una tendenza a catturare le scene con i colori reali e non andando a saturare troppo i colori predominanti.

Quanto di buono si può però dire della fotocamera di “giorno”, non si può confermare la sera o con il calare dell’illuminazione ambientale. Pur con l’apposita modalità notte infatti, che effettuerà scatti a diverse esposizioni per poter ricavare maggiore luce dalle scene, le immagini risulteranno di qualità solo ai limiti della sufficienza.

Interessante nuovamente invece il ragionamento inerente la fotocamera anteriore, in grado di restituire qualità molto buona, specialmente per la modalità ritratto e per il livello di dettaglio ottenibile nella modalità “standard”, grazie ai 16MP del sensore scelto da realme.

realme UI 3.0 e Android 12

Nulla di nuovo per quanto riguarda il software di questo realme 10, con la versione di Android “ferma” alla 12 e la realme UI in versione 3.0. Non vi sono da segnalare particolari novità quindi, per un’interfaccia software migrata dalla ColorOS di Oppo e che abbiamo già imparato a conoscere molto bene nel corso di questi mesi.

Peccato quindi solo per due fattori. Il primo l’assenza della versione 13 di Android, ormai presente sul mercato da diverso tempo e che avrebbe regalato una versione extra di supporto futuro a questo realme 10.

La seconda è da ricercarsi nel troppo software “extra” inserito alla prima accensione dal brand, con tanti giochi e app di terze parti che potrebbero non piacere agli utenti più attenti a questi dettagli. Non si tratta di un approccio troppo invasivo con la presenza di pop-up e pubblicità ad interrompere il nostro uso quotidiano, però dover perdere tempo a disinstallare giochini e applicazioni non richieste dagli utenti potrebbe essere considerato un fastidio dagli stessi.

realme 10, merita gli onori della cronaca?

Un dispositivo, questo realme 10, che alla prova reale si dimostra assolutamente come valido e piacevole. Alcune limitazioni, l’assenza della tecnologia di ultima generazione e prestazioni che sono ormai da considerarsi come poco più che sufficienti, sono assolutamente in linea con il piazzamento economico scelto dall’azienda.

Ovviamente, come nel caso di tutti i prodotti presentati in questo strano periodo, non si tratta di un dispositivo già al day one in grado di essere considerato un best-buy, complice appunto un rialzo dei prezzi generalizzato che ha colpito anche l’elettronica di consumo.

Come da tradizione però realme è da sempre attenta agli andamenti di mercato e non tarderà molto prima che questo realme 10 sia protagonista di promozioni in grado di limare ulteriormente il prezzo richiesto, rendendo il rapporto qualità prezzo ancora migliore.

Chi lo acquisterà fin da subito però si troverà fra le mani un terminale solido, piacevole e senza difetti degni di nota. Segno che la maturità raggiunta dal brand (ed evidenziato dal badge sulla confezione citato ad inizio recensione) è soltanto il primo di tanti futuri traguardi positivi.