A partire dal suo esordio sul mercato nel maggio 2018, realme ha saputo guadagnarsi un ruolo via via sempre più di rilievo con un’offerta di smartphone dalle buone performance ma soprattutto “unici” a livello di design.

Tuttora realme si attesta come il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, ed è apprezzata per la sua vision (“essere un’azienda sostenibile che contribuisce a un mondo migliore”) e per la sua mission (“creare uno stile di vita intelligente e tecnologico per i giovani globali”), oltre che per il suo obiettivo implicito di rendere le tecnologie “da top di gamma” accessibili a un più ampio numero di utenti.

Ad oggi, realme è presente in 61 mercati in tutto il mondo e presenta un portafoglio di prodotti decisamente ampio, che va dagli smartphone più costosi e sofisticati (i pezzi dal design unico a cui accennavamo all’inizio) a quelli più abbordabili ma dalle caratteristiche comunque interessanti.

I migliori smartphone realme di ottobre 2022

Vi presentiamo dunque una selezione di 4 smartphone realme tra quelli più rappresentativi dell’attuale lineup, dai modelli più costosi (i cosiddetti “flagship”) a quelli più economici. La nostra lista è in continuo aggiornamento, quindi aspettatevi di trovare modelli diversi man mano che l’offerta del brand si amplierà e i modelli qui sotto verranno sostituiti dalle rispettive versioni 2.0.

realme GT 2 Pro – Il top di gamma elegante

realme stessa descrive il GT 2 Pro come il “miglior smartphone che abbiamo mai creato”. Si tratta di un top di gamma che punta molto sul design, oltre che sulle prestazioni, essendo stato progettato da un esperto che l’ha reso un prodotto “rispettoso dell’ambiente, bello esteticamente e durevole”. L’esperto in questione è Naoto Fukasawa, la cui firma è visibile sul retro dello smartphone, in un secondo modulo accanto al modulo fotocamera in cui campeggia anche il logo realme. Il pannello posteriore è realizzato in biopolimero, un materiale derivato da risorse rinnovabili come la polpa di cellulosa. Questo smartphone, in effetti, somiglia molto a un foglio di carta, ed è sottile (quasi) come un foglio di carta, senza rinunciare alla “potenza da professionista” offerta dal SoC Snapdragon 8 Gen 1. Degni di nota anche la batteria massiccia da 5.000 mAh con supporto alla ricarica SuperDart a 65 W, e il display 2K con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

VEDI SU AMAZON

realme GT neo 3 – Il top di gamma sportivo

realme GT neo 3 è un campione in velocità sotto tutti i punti di vista. Anche in questo caso, ci troviamo davanti a uno smartphone con un design estremamente iconico, con due strisce che attraversano il modulo fotocamera e lo rendono in qualche modo simile a una macchina da corsa. Il processore è un MediaTek Dimensity 8100 con 5G, che garantisce prestazioni da top di gamma “strabilianti”, a detta di realme. E per non perdere neanche una gara, si può sempre contare sulla SuperDart da 80 W, per una ricarica da 0 a 50 in soli 12 minuti. Completano il pacchetto il display nitido a 120Hz, il sistema di raffreddamento a vapore in acciaio inox max e – per quanto riguarda il software – la Modalità GT 3.0, per massimizzare le prestazioni durante il gaming e azzerare le interruzioni.

VEDI SU AMAZON

realme 9 5G – Il medio di gamma

realme, si sa, è la regina dei medi di gamma. Molti degli smartphone del brand inseriti in questa fascia sono davvero degli ottimi smartphone, in grado di offrire diverse caratteristiche proprie dei flagship a un prezzo più contenuto. realme 9 5G, ad esempio, è equipaggiato con un SoC di tutto rispetto, Snapdragon 695, e con un display dotato di refresh rate a 120Hz. Abbiamo poi fino a 7GB di RAM dinamica, la solita batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18 W e una tripla fotocamera con AI da 50MP. Questa volta, il design è abbastanza classico, con i bordi piatti che ospitano da un lato il sensore di impronte digitali e dall’altro il bilanciere del volume.

VEDI SU AMAZON

realme narzo 50 5G – Il medio di gamma… giovanile

La serie narzo di realme comprende ad oggi 4 dispositivi pensati per soddisfare le esigenze di un’utenza giovane e attenta alle novità. narzo 50 5G, in particolare, è uno smartphone in grado di garantire un’esperienza d’uso fluida e coinvolgente, grazie al processore Dimensity 810 5G, agli 11 GB di RAM dinamica e al display Ultra Smooth con refresh rate fino a 90 Hz. La batteria è sempre da 5.000 mAh; quel che cambia è il dato relativo alla ricarica, che in questo caso è da 33 W. Il design dalla trama fitta lo rende molto trendy: più grintoso nella sua variante blu; più misterioso nella sua variante nera, ma in ogni caso sempre alla moda.

VEDI SU AMAZON

realme C30 – Il più economico

realme C30, prodotto di punta della serie economica di realme, è uno smartphone dal design compatto progettato per il divertimento. La backcover a righe lo rende al tempo stesso elegante e sbarazzino, mentre – sul davanti – l’ampio display da 6,5″ permette di accedere a un’esperienza visiva chiara e soprattutto fluida (la frequenza di campionamento del tocco arriva fino a 120 Hz). Da non sottovalutare il processore Unisoc T612, che raggiunge un punteggio benchmark AnTuTu pari a 210.036. La memoria flash UFS 2.2 contribuisce a migliorare le prestazioni complessive dello smartphone, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento dei file e l’avvio delle app; la batteria da 5.000 mAh, infine, assicura 1,5 ore di chat su WhatsApp, 2,3 ore di chiamate e 4 ore di ascolto su Spotify con solo il 5% di autonomia residua. Il vero elemento economico, qui, è la fotocamera, un unico obiettivo da 8 MP con AI.

VEDI SU AMAZON

Specifiche a confronto

realme GT 2 Pro realme GT neo 3 realme 9 5G realme narzo 50 5G realme C30 Processore Piattaforma Snapdragon™ 8 Gen 1 CPU: processore da 4 nm, octa-core, fino a 3,0 GHz

GPU: Adreno™ di ultima generazione

AI: motore AI Qualcomm di 7ª generazione Processore Dimensity 8100 con 5G CPU: processo a 5 nm, octa-core, 4x Cortex-A78 a 2,85 Ghz

GPU: Mali-G610 MC6

AI: APU 5.0 Processore Snapdragon 695 con 5G CPU: processore a 6 nm, octa-core,

Kryo Gold 2,2 GHz x2

Kryo Silver 1,8 GHz x6

GPU: Adreno™ GPU A619 Processore Dimensity 810 5G CPU: processore a 6 nm, octa-core

2 x Arm Cortex-A76 fino a 2,4 GHz

6 x Arm Cortex-A55 fino a 2 GHz

GPU: Arm Mali-G57 MC2 Processore Unisoc T612 CPU: octa-core, 12 nm, fino a 1,82 GHz

GPU: ARM Mali-G57 Memoria e archiviazione Fino a 12GB + 256 GB RAM: 8 GB/12 GB LPDDR5

ROM: 128 GB/256 UFS 3.1 Fino a 12 GB + 256 GB RAM: 8 GB/12 GB LPDDR5

ROM: 128 GB/256 GB UFS 3.1 4 GB + 64/128 GB RAM: 4 GB

ROM: 64, 128 GB, memoria USF 2.2 4 GB di RAM + 64 GB di ROM

4 GB di RAM + 128 GB di ROM

6 GB di RAM + 128 GB di ROM RAM: 2 GB/3 GB/4 GB LPDDR4X

ROM: 32 GB/64 GB UFS 2.2

Fino a 1 TB di memoria esterna Display Display Super Reality 2K Dimensioni schermo: 17,02 cm (6,7 pollici)

Risoluzione: WQHD+, 3216x1440p

Rapporto schermo-corpo: 92,6%

Frequenza di aggiornamento: da 1 a 120 Hz con tecnologia LTPO 2.0

Frequenza di campionamento del tocco: fino a 1.000 Hz di campionamento istantaneo del tocco

Luminosità massima: 1.400 nit

Regolazione della luminosità: regolazione automatica tra 10.240 livelli

Rapporto di contrasto: 5.000.000:1

Gamma cromatica: 100% DCI-P3

Profondità di colore: 1,07 miliardi di colori

Accuratezza cromatica: JNCD ≈ 0,5

Protezione: Corning Gorilla Glass Victus Display nitido a 120 Hz Dimensioni schermo: 6,7 pollici

Risoluzione: 2412 X 1080(Full HD+)

Rapporto schermo-corpo: 94,2%

Frequenza di aggiornamento: fino a 120 Hz

Rapporto di contrasto: 5.000.0001

Profondità del colore: 1,07 miliardi di colori

Gamma cromatica: 100% DCI-P3

Accuratezza cromatica:JNCD ≈ 0,4

Tecnologia di processo: COP

Protezione: Corning Gorilla Glass 5 Display ultra fluido a 120Hz Dimensioni schermo: 6,6″

Risoluzione: FHD+ 2412×1080

Frequenza di aggiornamento: 120 Hz

Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz

Rapporto schermo-corpo: 90,8% Display ultra fluido a 90 Hz Dimensioni schermo: 16,7 cm (6,6″)

Risoluzione 2408 x 1080 Full HD+

Frequenza di aggiornamento: 90 Hz

Frequenza di campionamento del tocco: 180 Hz

Rapporto schermo-corpo: 90,7% Schermo FullView da 6,5″ Rapporto schermo-cornice: 88,7%

Frequenza di campionamento del tocco: 120 Hz

Colori dello schermo: 16,7 M Ricarica e batteria Ricarica SuperDart a 65W | Batteria massiccia da 5.000 mAh 100% di carica in 33 minuti

Include un adattatore di carica da 10 V/6,5 A

Porta USB di tipo C Ricarica SuperDart da 80 W/Batteria da 5.000 mAh | Ricarica UltraDart da 150 W/Batteria da 4.500 mAh Include un adattatore da 11 V/7,3 A (max) | Include un adattatore da 20 V/8 A (max)

Porta USB di tipo C Ricarica rapida da 18 W | Batteria da 5.000 mAh (tipico) Include un adattatore di ricarica da 9 V/2 A

Porta USB di tipo C Ricarica Dart da 33 W | Batteria massiva da 5.000 mAh (tipico) Ricarica rapida da 10 W | Batteria capiente da 5.000 mAh Include un adattatore di ricarica da 10 W Fotocamere Sistema con fotocamera principale da 50+50 MP | Fotocamera ultra-grandangolare a 150° Fotocamera principale SONY IMX766 OIS 50 MP 84,4° FOV Lunghezza focale 23,6 mm Apertura f/1,8 Lente 6P Ampio sensore da 1/1,56 pollici Registrazione video 8K

Fotocamera ultra-grandangolare a 150° 50 MP Lunghezza focale 15 mm 150° FOV Apertura f/2,2 Lente 6P

Fotocamera con microlente di ingrandimento 40x 2.0 Ingrandimento 20x (fino a 40x) Registrazione video a 720p

Fotocamera selfie da 32 MP Sensore SONY IMX615 80,6° FOV Apertura f/2,4 Registrazione video a 1080p/30fps e 720p/30 fps

Tripla fotocamera con AI da 50 MP Fotocamera Sony IMX766 con stabilizzatore OIS Pixel: 50 MP Lunghezza focale: 23,6 mm FOV: 84,4° Apertura: f/1,88 Obiettivo: 6P Dimensioni sensore: 1/1,56″ Registrazione video 4K a 60 fps

Fotocamera ultra-grandangolare a 150° Pixel: 8 MP Lunghezza focale: 15,4 mm FOV: 119,7° Apertura: f/2,25 Obiettivo: 5P

Macro fotocamera da 4 cm Pixel 2 MP Lunghezza focale: 21,8 mm FOV: 88,8° Apertura: f/2,4 Obiettivo: 3P

Fotocamera anteriore in-display da 16 MP Sensore: Samsung S5K3P9 FOV: 82,3° Apertura: f/2,45 Registrazione video 1080p a 30 fps

Fotocamera tripla Fotocamera posteriore con AI da 50 MP FOV 77° Apertura: f/1,8 Combinazione lenti: 5P JN1 1/2,76″

Fotocamera per ritratto in B/N FOV: 88,8° Apertura: f/2,4 Combinazione lenti: 3P

Macro fotocamera da 4 cm FOV: 88,8° Apertura: f/2,4 Combinazione lenti: 3P

Fotocamera selfie da 16 MP FOV: 79,3° Apertura: f/2,05 Combinazione lenti: 5P

Fotocamera principale Ultra HD da 48 MP FOV: 79,8° Apertura: f/1,79 Combinazione lenti: 6P

Lente per ritratti in B/N FOV 89,1° Combinazione lenti: 3P

Fotocamera selfie da 8 MP FOV: 78,5° Apertura: f/2,0 Combinazione lenti: 5P

Fotocamera da 8 MP con AI Apertura f/2.0 Obiettivo 4P Registrazione video a 1080p/30 fps

Selfie con AI da 5 MP Apertura f/2,2 Obiettivo 3P Registrazione video a 720p/30 fps

Rete dati e wireless Doppia modalità 5G+5G | Supporto SA/NSA

Bande di frequenza: 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi

Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 & 802.11 a/b/g

Bluetooth 5.2

SBC, AAC, APTX, APTX HD, LDAC, LHDC Bluetooth Audio Codec 4G: LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42

LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66(2110-2180MHz) 3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 Supporta 5G + 5G | Supporta Dual VoLTE

Bande di frequenza SIM 1/SIM 2: 2G: GSM:850/900/1800/1900

3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19

4G: LTE TDD:B38/B39/B40/B41(2496-2690 MHz)

4G: LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66

5G: NR_NSA:n77/n78/n38/n40/n41/n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n66

5G: NR_SA:n77/n78/n38/n40/n41/n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n66 Wireless: Wi-Fi a 2,4 GHz/5 GHz

Supporta Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 e 802.11 a/b/g

Supporta Bluetooth 5.3

Supporta i codec audio Bluetooth SBC, AAC, APTX, APTX HD, LDAC, LHDC Doppia modalità 5G+5G | Supporto SA/NSA

2/3/4G: GSM: 850/900/1800/1900

WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19

TD-LTE: B38/B39/B40/B41(2496~2690 MHz) LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66

5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78

Wireless: Supporta 2,4 Ghz/5 GHz

Supporta 802.11b/g/n/a/ac

Supporta Bluetooth 5.1

Supporta SBC, AAC, APTX, APTX HD Doppia modalità 5G+5G | Supporto SA/NSA 2/3/4G: GSM: 850/900/1800/1900

WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19

TD-LTE: B38/B39/B40/B41 (2496~2690MHz)

LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 (2110~2180MHz) 5G NO: n77/78/38/40/41/1/3/5/7/8/20/28 Wireless: Supporta 2,4 GHz, 5,1 GHz, 5,4 GHz, 5,8 GHz

Supporta IEEE802.11 a/b/g/n/ac (WiFi 4, WiFi 5)

Supporta Bluetooth 5.3

Supporta NR, LTE FDD, TD-LTE, WCDMA, GSM

Supporta NFC 2 slot per schede nano + 1 slot per scheda microSD GSM: 850/900/1800/1900

WCDMA: bande 1/5/8

FDD-LTE: bande 1/3/5/7/8/20/28

TD-LTE: bande 38/40/41(2535-2655 MHz) Wireless: 2.4GHz

Bluetooth 5.0 Dimensioni e peso Lunghezza: 163,2 mm

Larghezza: 74,7 mm

Profondità: 8,18 mm

Peso ≈ 199 g (Steel Black)

Peso ≈ 189 g (Paper White/Paper Green) Lunghezza: 163,3 mm

Larghezza: 75,6 mm

Profondità ≈ 8,2 mm

Peso ≈ 188 g Lunghezza: 164,3 mm

Larghezza: 75,6 mm

Profondità ≈ 8,5 mm

Peso ≈ 191 g Lunghezza: 163,8 mm

Larghezza: 75,1 mm

Profondità ≈ 8,1 mm

Peso ≈ 190 g Lunghezza: 164,1 mm

Larghezza: 75,6 mm

Profondità ≈ 8,5 mm

Peso ≈ 182 g Navigazione GPS/AGPS/BEIDOU/GLONASS/QZSS/GALILEO GPS/AGPS/Beidou/Glonass/Galileo GPS/AGPS, Beidou, Glonass GPS/AGPS, Beidou, Glonass, QZSS, Galileo GPS / GLONASS / GALILEO Audio Doppi altoparlanti super lineari

Cancellazione del rumore a doppio microfono

Certificazione audio Dolby Atmos

Certificazione audio ad alta risoluzione Doppi altoparlanti super lineari

Cancellazione del rumore a doppio microfono

Certificazione audio Dolby Atmos

Certificazione audio ad alta risoluzione – – – Pulsanti e porte 2 slot per schede nano SIM

Porta di tipo C

2 microfoni

2 altoparlanti

Pulsante di accensione

Pulsanti volume 2 slot per schede nano SIM

Porta di tipo C

2 microfoni

2 altoparlanti

Pulsante di accensione

Pulsanti volume Slot per 2 schede nano

Micro SD

USB di tipo C

Porta per auricolari da 3,5 mm

Pulsante di accensione

Altoparlante

Microfoni

Volume su/giù Slot per nano SIM x 2

Micro SD

USB di tipo C

Porta per auricolari da 3,5 mm

Pulsante di accensione

Altoparlante x 2

Microfoni x 2

Volume su/giù Jack cuffie da 3,5 mm

Micro USB

Slot per 3 schede Sensori Sensore di induzione magnetica

Doppi sensori di luminosità posteriori e anteriori

Doppi sensori di temperatura colore posteriori e anteriori

Sensore di prossimità

Giroscopio

Sensore di accelerazione

Sensore di impronte digitali in-display ultra rapido (supporta test della frequenza cardiaca)

NFC a 360° Sensore di induzione magnetica

Sensore di luminosità

Sensore di prossimità

Giroscopio

Sensore di accelerazione

Sensore Hall

Sensore di impronte digitali in-display ultra rapido (supporta test della frequenza cardiaca)

NFC A 360° Sensore di induzione magnetica

Sensore di luminosità

Sensore di prossimità

Giroscopio

Sensore di accelerazione

Sensore di impronte digitali laterale Sensore di induzione magnetica

Sensore di luminosità

Sensore di prossimità

Giroscopio

Sensore di accelerazione

Sensore di impronte digitali laterale Sensore di luminosità

Sensore di prossimità

Sensore di accelerazione Sistema realme UI 3.0 | Basato su Android 12 realme UI 3.0 | Basato su Android 12 realme UI 3.0 | Basato su Android 12 realme UI 3.0 | Basato su Android 12 realme UI Go Edition | Basato su Android 11 Contenuto della confezione realme GT 2 Pro

Cavo USB di tipo C

Adattatore per Carica SuperDart a 65 W

Graffetta per estrazione scheda SIM

Pellicola di protezione per lo schermo

Custodia

Guida introduttiva

Importanti informazioni sul prodotto (incluso il certificato di garanzia) realme GT NEO 3

Adattatore di alimentazione

Cavo USB di tipo C

Importanti informazioni sul prodotto (incluso il certificato di garanzia)

Guida introduttiva

Graffetta per estrazione scheda SIM

Pellicola di protezione per lo schermo

Custodia realme 9 5G

Caricabatterie rapido da 18 W

Cavo USB di tipo C

Custodia

Graffetta per estrazione scheda SIM

Pellicola di protezione per lo schermo

Guida introduttiva

Importanti informazioni sul prodotto (compreso il certificato di garanzia) realme narzo 50 5G

Caricabatterie rapido Dart da 33 W

Cavo USB di tipo C

Custodia

Graffetta per estrazione scheda SIM

Pellicola di protezione per lo schermo

Guida introduttiva

Importanti informazioni sul prodotto (incluso il certificato di garanzia) realme C30

Cavo micro USB

Adattatore di alimentazione da 10 W

Graffetta per estrazione scheda SIM

Guida introduttiva

Libretto informativo contenente informazioni importanti (incluso il certificato di garanzia)

Come scegliere il miglior smartphone realme

Nella scelta del miglior smartphone realme, è importante comprendere bene “dove” andare a cercare, ossia se sfogliare il “catalogo” dei dispositivi GT, della Serie 9 o della Serie C. Ogni serie corrisponde a una fascia di prezzo: la prima – GT – è quella degli smartphone top di gamma; la seconda – contrassegnata da un numero – è quella degli smartphone medi di gamma; la terza – contrassegnata dalla lettera C – è quella degli smartphone entry-level. A queste tre se ne aggiunge una quarta, la serie narzo, una gamma di dispositivi pensati per i giovani/giovanissimi sempre attenti alle novità e interessati a sfoggiare lo smartphone come l'”accessorio tech” che completa il loro look.

Quello che vi abbiamo appena fornito è il primo e principale criterio per orientarsi; ma come scegliere, ad esempio, tra due smartphone GT e due smartphone della Serie 9? Avrete notato, infatti, che gli smartphone realme appartenenti alla stessa gamma non presentano grandissimi elementi di differenziazione, a parte il pattern della scocca posteriore e qualche elemento “tecnico” che li rende più o meno performanti. Vediamo dunque alcune di queste caratteristiche nel dettaglio.

Processore: Snapdragon, MediaTek o Unisoc? Per realme, meglio… tutti e tre

Gli smartphone realme sono equipaggiati con processori di diversi marchi, da Snapdragon a Unisoc passando per MediaTek. L’attuale flagship – realme GT 2 Pro – opta per uno Snapdragon 8 Gen 1, non il top di gamma assoluto tra i processori attualmente sul mercato (dopo di lui è venuto lo Snapdragon 8+ Gen 1), ma comunque un processore di livello eccellente, che ha come principale “sfidante” il MediaTek Dimensity 9000. E – a proposito di MediaTek – appena sotto il 9000 c’è il Dimensity 8100, che ritroviamo sul secondo top di gamma della casa, il GT neo 3.

L’Unisoc T612 è invece la scelta per il realme C30: un marchio e un modello decisamente meno popolari, ma dal costo contenuto e dalle prestazioni comunque ottime (garantisce realme).

Memorie dinamiche ed espandibili

Insieme al dato del processore, c’è sempre da considerare quello delle memorie, LPDDR5 (RAM) e UFS 3.1 (ROM) nel migliore dei casi. A volte la RAM può essere “dinamica“, con la possibilità di aggiungere fino a 5 GB di memoria virtuale. Se prevedete di fare un uso intensivo della fotocamera/videocamera dello smartphone, considerate l’acquisto di un realme con memoria espandibile.

Display grandi e ultra-fluidi

Dando uno sguardo alla tabella delle specifiche, vi sarete accorti che quasi tutti i realme dispongono di uno schermo assai grande, in certi casi addirittura da 6,7 pollici, con un rapporto “schermo-corpo” o “schermo-cornice” che invece è abbastanza variabile. Ovviamente, nel caso del modello entry-level, il rapporto schermo-corpo è più basso (ciò significa che le cornici sono più ampie), mentre invece nel caso dei top di gamma è più vicino al 100%.

L’ulteriore dato da segnalare riguarda il refresh rate, che su praticamente tutti i modelli arriva fino a 120 Hz, rendendo questi smartphone perfetti per giocare e guardare video.

Batterie da 5.000 mAh e ricariche (più o meno) rapide

La batteria è quell’aspetto che rende i realme quasi indistinguibili l’uno dall’altro. Tutti i modelli dispongono di una cella da 5.000 mAh, dal flagship al modello base, e tutti possono essere ricaricati velocemente grazie al sistema Dart/SuperDart/UltraDart. La velocità di ricarica va dai 10 W del realme C30 ai 150 del realme GT neo 3, un vero asso in velocità sotto tutti i punti di vista (ne abbiamo già parlato nel capitolo dedicato).

Non dei camera phone, ma…

Per quanto riguarda il comparto fotocamera, realme non strafa. A differenza di altri produttori, infatti, si accontenta di implementare degli obiettivi da max 50 MP, e soprattutto “pochi” obiettivi, specie sui modelli base dove ne ritroviamo uno solo. Tra i due flagship, chi fa meglio è il realme GT 2 Pro, che si distingue dal GT neo 3 per la possibilità di registrare video in 8K e per la presenza di due obiettivi migliori, vale a dire la microlente di ingrandimento 40x e la fotocamera selfie da 32 MP. La risoluzione di quest’ultima cam scende a 16 MP per gli altri realme di fascia alta e medio-alta, mentre realme narzo 50 5G e realme C30 deludono un po’, con i loro obiettivi da 8 e 5 MP (rispettivamente).

Design sostenibile e avvenieristico

Quasi tutti gli smartphone realme attualmente in commercio sono stati progettati ispirandosi a un soggetto/oggetto ben preciso. realme GT neo 3, ad esempio, vuol somigliare a un’auto da corsa; realme C30 restituisce vibes da “partenza imminente”, con il suo design a strisce ispirato al mondo della valigeria; realme GT 2 Pro, infine, è praticamente fatto di carta, e proprio per questo è anche rispettoso dell’ambiente. Come non citare, poi, la gamma narzo, una serie di device dal design semplice ma con qualche elemento che li rende “discretamente” futuristici?

Estetica a parte, vi consigliamo di guardare anche ai dati su lunghezza, larghezza e spessore, che determinano quanto il dispositivo è effettivamente maneggevole. Purtroppo i realme non sono smartphone particolarmente compatti, e i bordi piatti che caratterizzano il loro design potrebbero risultarvi scomodi/poco ergonomici (d’altra parte, sono proprio i bordi piatti a renderli così eleganti!).

Sistema e numero di aggiornamenti garantiti

Dopo aver parlato a lungo di hardware ed estetica, è doveroso fare almeno un accenno al software. Tutti i dispositivi che vi abbiamo proposto sono “aggiornatissimi” all’ultima versione di realme UI basata a sua volta sull’ultima versione di Android (Android 12; considerando che Android 13, al momento in cui scriviamo, è disponibile per un numero assai ristretto di dispositivi). Fa eccezione, come prevedibile, soltanto il modello base di gamma, fermo ad Android 11 personalizzato con realme UI Go Edition (trattasi di un’interfaccia semplificata e ottimizzata per gli smartphone enty-level). Per quanto riguarda gli aggiornamenti, infine, realme garantisce 4 anni di patch e 3 major update.