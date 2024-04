Realme 12 Pro+, lo smartphone del momento, al MINIMO STORICO

Non vi è alcun dubbio che il Realme 12 Pro+ rappresenti uno degli acquisti più vantaggiosi attualmente disponibili nel mercato degli smartphone, specialmente per coloro che mirano alla fascia media. Grazie a specifiche tecniche che lo avvicinano notevolmente a uno smartphone premium, come ad esempio la sua fotocamera con zoom dedicato ai ritratti, il Realme 12 Pro+ diventa ancora più allettante ora che Amazon lo offre al prezzo di lancio. Potete infatti acquistarlo a soli 399,99€, beneficiando di uno sconto di 100€ rispetto al prezzo originale di 499,99€.

Realme 12 Pro+, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Realme 12 Pro+ si rivela l'ideale per chi è alla ricerca non solo di uno smartphone potente, capace di gestire con facilità applicazioni e giochi che richiedono elevate prestazioni, grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 5G, ma anche per gli appassionati di fotografia che desiderano catturare ogni momento con la massima qualità possibile.

Con la sua fotocamera periscopica per ritratti e il sensore Sony IMX890, accompagnati da un avanzato algoritmo MasterShot, questo smartphone è in grado di offrire una vera esperienza fotografica di ultima generazione, soddisfacendo le esigenze di chi cerca dettagli nitidi e composizioni impeccabili in ogni scatto.

Non solo le prestazioni fotografiche, ma anche la qualità visiva rappresenta un punto di forza per il Realme 12 Pro+. Il suo display curvo da 120Hz garantisce fluidità e prontezza di risposta, che sarà particolarmente apprezzata dagli utenti che danno importanza sia alla navigazione quotidiana sia al gaming mobile. E la batteria da 5.000 mAh, supportata dalla ricarica rapida SUPERVOOC da 67W, permette di utilizzare lo smartphone per periodi prolungati senza preoccupazioni.

