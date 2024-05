realme 12 recensione, compromessi accettabili per arrivare a un prezzo interessante

Il "figlio di mezzo" dell'appena annunciata serie numerica di realme non-Pro è pensato per chi desidera uno smartphone elegante e generalmente capace di portare a termine le attività quotidiane senza troppi intoppi. Il realme 12 è uno smartphone ben equilibrato che scende ai giusti compromessi per mantenere un prezzo finale più allettante per la maggior parte del pubblico.

Comodo da usare e bello da guardare

Il realme 12 si distingue per il suo design accattivante, anche se rinuncia al sofisticato rivestimento in pelle vegana della sua controparte più costosa, il realme 12+. La variante Twilight Purple da noi testata offre una gradazione di colori che è particolarmente accattivante sotto la luce del sole. I bordi in plastica lucida e l'ampio modulo della fotocamera circolare al centro conferiscono allo smartphone un aspetto premium. Sui bordi si accumulano molte impronte digitali, consigliamo l'uso della cover trasparente inclusa in confezione se non si vuole passare parecchio tempo a lucidarli.

Il dispositivo dispone inoltre di un lettore di impronte digitali capacitivo montato lateralmente, rapido ed accurato, e di una porta USB Type-C per la ricarica e il trasferimento dati, oltre a un jack per cuffie da 3,5 mm, tutto posizionato strategicamente.

Con una generosa dimensione di 6,72 pollici e una risoluzione FHD+, il display di realme 12 offre una chiarezza visiva che soddisferà le aspettative degli utenti in cerca di uno smartphone in questa fascia di prezzo. Il pannello LCD, anche se non raggiunge le profondità dei neri di un display AMOLED, compensa con colori accesi e una luminosità di picco di 950 nit, mentre la modalità "Extra brightness" permette di avere una visione ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

La frequenza di aggiornamento di 120Hz aggiunge fluidità all'esperienza visiva, rendendo lo scorrimento e le animazioni più reattivi e piacevoli. Anche se gli angoli di visione possono non essere i migliori e la luminosità di picco può non essere ottimale in ambienti troppo luminosi, nel complesso il display del realme 12 offre un'esperienza visiva di tutto rispetto a questo prezzo. La certificazione Widevine L1 consente la riproduzione di contenuti in alta definizione da piattaforme di streaming come Netflix e Disney+.

Non il più veloce, ma che autonomia!

Il realme 12 non è uno smartphone di fascia alta e questo si manifesta anche guardando le specifiche, le quali sono tuttavia rispettabili. Mosso dal chipset MediaTek Dimensity 6100+, lo smartphone offre prestazioni affidabili e una buona reattività. La presenza di 8GB di RAM e 256GB di memoria (espandibile tramite MicroSD) consente al dispositivo di gestire agevolmente le applicazioni e il multitasking.

Nei test sintetici, il realme 12 ha dimostrato di essere all'altezza della concorrenza, con punteggi paragonabili a quelle di un Honor 200 Lite. Nell'uso quotidiano si comporta bene, offrendo fluidità nelle operazioni di navigazione e nel passaggio tra le varie app. Tuttavia, durante l'esecuzione di giochi graficamente intensi, si possono notare occasionali cali di frame. La gestione termica del dispositivo è buona, ovviamente anche perché il chip ad alta efficienza non genera moltissimo calore. Nel complesso, realme 12 dimostra di essere una scelta valida per chi cerca un dispositivo dalle prestazioni buone per tutte le attività quotidiane a un prezzo accessibile, anche se di certo non è uno smartphone pensato per i gamer.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test realme 12 730 1900 426680 6790 330 (1,98 fps) 333 - 329 (98,8%) realme 12+ 938 2351 606015 70426 637 (3,81 fps) 638 - 634 (99,4%) realme 12X 686 1888 395981 6811 327 (1,96 fps) 331 - 328 (99,1%) realme 12 Pro+ 905 2865 662520 269643 801 (4,80 fps) 806 - 804 (99,8%) Honor 200 Lite 783 1970 420539 42446 361 (2,17 fps) 371 - 362 (97,6%) Oppo Reno11 F 869 2291 604282 70370 630 (3,77 fps) 638 - 634 (99,4%) Nothing Phone (2a) 1139 2600 690297 86714 1156 (6,93 fps) 1155 - 1151 (99,6%)

La batteria si è dimostrata altrettanto efficiente. Con una capacità di 5.000mAh, è in grado di reggere senza problemi un'intera giornata di utilizzo intensivo e avere ancora abbastanza autonomia per la giornata successiva. Inoltre, il supporto alla ricarica SuperVOOC da 45W assicura una ricarica sufficientemente rapida per il prezzo. Con il caricabatterie compatibile incluso nella confezione, il dispositivo passa dal 20% al 100% di carica in 65-70 minuti.

Nei test di autonomia condotti con PCMark Work 3.0 Battery, il realme 12 ha registrato un'eccezionale durata della batteria di 19 ore e 15 minuti, mentre nell'uso quotidiano ci si può aspettare almeno 5-6 ore di schermo acceso, un risultato più che accettabile per uno smartphone di questa fascia di prezzo.

Questo nuovo realme offre un'esperienza software fluida grazie all'interfaccia realme UI 5.0 basata su Android 14. Al primo avvio il cassetto delle app risulta leggermente affollato con raccomandazioni e app di terze parti preinstallate. Alcune di queste app, come Amazon e LinkedIn, sono utili mentre altre decisamente meno. Se queste app non sono di vostro interesse, è possibile rimuoverle facilmente. Inoltre, il software offre numerose opzioni di personalizzazione per adattare lo smartphone alle preferenze degli utenti. L'azienda ha promesso due anni di aggiornamenti del sistema operativo per il realme 12, non molto ma abbastanza per rimanere aggiornati con le novità previste nel prossimo futuro.

Fotocamere ok, si poteva fare di più?

Il realme 12 offre un sistema fotografico semplice ma efficace, composto da un sensore principale da 108MP abbinato a un sensore di profondità da 2MP che dovrebbe aiutare con i ritratti. Per i selfie, lo smartphone dispone di una fotocamera frontale da 8MP posizionata nel foro della parte alta del display.

In condizioni di luce ottimale, la fotocamera si comporta in modo rispettabile, con un autofocus rapido e preciso. La qualità delle immagini è più che accettabile per il prezzo, con colori vivaci e dettagli nitidi. Va anche notato che il realme 12 offre una calibrazione del colore leggermente migliore rispetto al suo concorrente più vicino, il Redmi Note 13, che tende verso tonalità più fredde. In condizioni di luce intensa, le immagini sono leggermente sovraesposte nelle zone più luminose. Anche la resa dei colori è tendenzialmente un po' troppo satura, un look a cui si deve fare l'abitudine se si proviene da un prodotto che scatta con tonalità più naturali.

In condizioni di scarsa luminosità, lo smartphone riesce comunque a catturare immagini utilizzabili, sebbene con un po' di rumore presente, anche utilizzando la modalità notturna. I dettagli e la gamma dinamica sono buoni, ma come per molti smartphone in questa fascia di prezzo, la nitidezza soffre. Le foto in modalità ritratto offrono una piacevole separazione del primo piano dallo sfondo, anche se l'effetto sfocatura può sembrare artificiale e inconsistente, soprattutto attorno ai bordi. La fotocamera frontale cattura scatti accettabili in condizioni di luce naturale, anche se i dettagli del viso possono risultare un po' sottotono, soprattutto di notte.

Tuttavia, nonostante il realme 12 vanti un potenziale fotografico sufficiente per l'utente medio, la sua performance nel mondo reale potrebbe non soddisfare gli appassionati di fotografia, i quali però dovranno spendere molto di più per soddisfare le proprie pretese.

Conclusioni

Il realme 12 si distingue dalla concorrenza, soprattutto rispetto al Redmi Note 13, nonostante quest'ultimo possa vantare un display AMOLED con una luminosità massima superiore e un chipset più adatto al gaming. Il Realme si fa apprezzare per il suo design elegante e le prestazioni soddisfacenti per l'uso quotidiano, mentre le fotocamere offrono risultati più che decenti in condizioni di luce naturale. Inoltre, la durata della batteria è perfettamente in linea con le prestazioni, garantendo un'autonomia eccezionale che lo rende una scelta ideale per chi ricerca affidabilità nel lungo termine.

Si presenta come un dispositivo economico ma ben equipaggiato, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo. A parte forse la fotocamera e, in parte, il display, non vi sono compromessi sul fronte delle specifiche tecniche. Aggiungendo a ciò il design accattivante, realme ha sicuramente realizzato un prodotto vincente.