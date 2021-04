realme 8 e realme 8 5G: stesso prezzo abbordabile, diverse specifiche

La gamma di prodotti “Number” di realme si amplia nuovamente. Dopo aver presentato anche per il mercato italiano il realme 8 Pro che abbiamo già recensito e provato con cura, è arrivato il momento di due nuovi prodotti: realme 8 e realme 8 5G.

I due smartphone vengono proposti allo stesso prezzo competitivo ma variano in alcune delle specifiche. Voi quale sceglierete?

Nonostante condividano in nome, i due nuovi smartphone di realme sono abbastanza diversi tra loro. Per quanto riguarda il design realme 8 5G ricorda molto da vicino Oppo A94 5G che abbiamo avuto modo di provare molto recentemente mentre realme 8 assomiglia di più alla variante Pro.

Per essere un prodotto dotato di connettività di nuova generazione realme 8 5G sembra, almeno su carta, particolarmente leggero (185g) e sottile (8,5mm). Il suo display LCD ha una diagonale di 6,5″ ed un refresh rate di 90Hz. L’azienda ha affermato che è stato scelto un display dalla frequenza più alta per accompagnare quello che loro definiscono un chip da gaming. Sotto la scocca è infatti montato un Mediatek Dimensity 700 e realme 8 5G sarà il primo smartphone in Italia ad utilizzare questo processore.

La rete 5G è supportata per entrambi gli slot SIM in modalità DSDS (Dual SIM Dual Standby) ed è possibile collegarsi alle reti SA e NSA. L’utilizzo di una seconda SIM non vi priverà dell’espansione di memoria che tramite MicroSD può raggiungere 1TB di capacità.

Il comparto fotografico è formato da una fotocamera principale da 48MP, un sensore in bianco e nero e una macro in grado di scattare alla distanza minima di 4cm. Ai selfie ci pensa un sensore da 16MP.

A differenza di questo realme 8 5G che monta un lettore di impronte digitali capacitivo laterale, realme 8 dispone di un lettore di impronte ottico sotto il display. Questo è stato reso possibile dall’utilizzo di un pannello AMOLED prodotto da Samsung invece che un LCD, anche se la frequenza è stata ridotta da 90Hz ai soli 60Hz.

I cambiamenti non terminano qui però, realme 8 nella variante 4G/LTE monta un chip Mediatek Helio G95, pesa soli 177g ed è sottile 7,99mm. Il comparto fotografico ha un sensore principale da 64MP, un sensore in bianco e nero, una macro per gli scatti dalla distanza minima di 4cm e guadagna un grandangolo con FOV di 119°.

I due prodotti condividono una batteria da 5000mAh ma, mentre realme 8 5G può ricaricarsi ad un massimo di 18W, realme 8 può sfruttare la ricarica rapida Dart a 30W. Entrambi i device sono mossi da Android 11 con personalizzazione realme UI 2.0.

La durata della batteria sarà uno dei fattori più interessanti da provare in quanto realme afferma di aver ottimizzato a fondo il sistema operativo per prolungarne la durata. Inoltre è stata implementata una modalità di risparmio energetico “Super” in grado di far resistere gli smartphone in standby fino a 34,2h con solo il 5% di batteria in caso di necessità.

Ma veniamo alla parte che forse per voi sarà la più interessante: realme 8 5G sarà disponibile nelle colorazioni Supersonic Blue e Supersonic Black mentre realme 8 sarà acquistabile nelle varianti Cyber Silver, Cyber Black e Punk Black. Entrambi sono stati annunciati con un prezzo di partenza di 199 euro!

I prezzi definitivi per il mercato italiano e le promozioni early bird per i primi utenti a fiondarsi all’acquisto saranno annunciati comunque nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.