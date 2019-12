Realme entra nel mercato degli auricolari true wireless

Realme, l’azienda nata da Oppo, sarebbe quasi pronta a lanciarsi nel mercato delle cuffie true wireless, con Buds Air. Gli auricolari saranno annunciati il prossimo 17 dicembre. La società, lo scorso settembre, aveva già provato ad avvicinarsi a questo mondo, con Realme Buds Wireless.

Il brand ha pubblicato online alcune immagini di presentazione, che mostrano il design di questo nuovo modello. L’aspetto estetico è molto simile a quello della prima versione di Apple AirPods, solo che, oltre al bianco, saranno disponibili anche le colorazioni nero e giallo.

Compatibili con Bluetooth 5.0, gli auricolari si collegheranno automaticamente allo smartphone non appena l’utente aprirà l’apposita base per la ricarica. Ogni elemento ha un driver da 12 mm, che dovrebbe assicurare una qualità abbastanza alta. Disponibili anche i controlli touch, utili per gestire la musica, le chiamate e per attivare Google Assistant.

Non abbiamo ancora molte altre informazioni riguardo a questi auricolari, tra cui anche il prezzo. Molto probabilmente, come abbiamo avuto modo di costatare con Realme X2 Pro, il produttore potrebbe pensare di interfacciarsi con il mercato con un buon rapporto qualità/prezzo.