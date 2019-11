Realme X2 Pro è arrivato in Italia: Snapdragon 855+, fino a 12 GB di RAM e 256 GB di ROM

Realme X2 Pro, l'interessante smartphone con un rapporto qualità/prezzo davvero eccellente, è arrivato in Italia: il prezzo parte da 399 euro.

Realme X2 Pro è ufficialmente arrivato in Europa. Anche i consumatori italiani potranno acquistare il dispositivo. Questo nuovissimo smartphone, dotato di una scheda tecnica molto interessante, ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

L’ultimo prodotto del brand cinese è attualmente acquistabile online e vorrebbe provare a scalfire i principali rivali offrendo delle specifiche tecniche di tutto rispetto, specialmente in relazione al prezzo di lancio. Nella parte frontale è presente un display AMOLED da 6,5 pollici (con risoluzione 2400 x 1080 pixel) con un notch a goccia in cui è contenuta una fotocamera da 16 MP. In basso è allocato un lettore di impronte digitali.

Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 855+, lo stesso di OnePlus 7T Pro, 6/8/12 GB di RAM e 128/256GB di ROM. Il comparto fotografico è composto da una quad-camera posteriore con un sensore principale da 64 megapixel.

Disponibile nelle colorazioni Neptune Blue e Lunar White, i consumatori potranno scegliere tra una delle seguenti configurazioni di Realme X2 Pro: