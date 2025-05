WhatsApp arriva su iPad, correte a scaricare l'app!

L'attesa è finalmente finita per milioni di utenti Apple: dopo anni di inspiegabili assenze, WhatsApp è disponibile su iPad con un'applicazione nativa, pensata appositamente per sfruttare le potenzialità e lo schermo del tablet. Un arrivo che segna una svolta importante nelle strategie di Meta, da sempre restia a sviluppare versioni dedicate dei suoi social network per il dispositivo della mela (che attualmente è in offerta su Amazon), e che potrebbe aprire la strada ad altre app del gruppo tecnologico.

La versione 25.16.81 dell'applicazione di messaggistica istantanea, curiosamente priva di riferimenti espliciti nelle note di rilascio, introduce per la prima volta un'esperienza d'uso ottimizzata per gli schermi più ampi degli iPad. Gli utenti possono quindi abbandonare soluzioni alternative, come l'utilizzo della versione per iPhone ingrandita o il ricorso a WhatsApp Web, godendo invece di un'interfaccia riprogettata che sfrutta intelligentemente lo spazio disponibile.

Il layout a due colonne rappresenta la caratteristica più evidente della nuova app: i thread di conversazione sono visualizzati nella parte sinistra dello schermo, mentre la chat attiva occupa la sezione destra, permettendo una navigazione più fluida tra i messaggi e una visione d'insieme delle conversazioni in corso. L'integrazione con iPadOS risulta completa e ben curata, con supporto nativo per le funzionalità multitasking che contraddistinguono l'esperienza tablet di Apple.

L'app supporta anche funzionalità come Split View, che consente di affiancare WhatsApp ad altre applicazioni, Slide Over per mantenere la chat sempre accessibile in sovrapposizione, e Picture in Picture per continuare le videochiamate mentre si utilizzano altre app. Caratteristiche che rendono WhatsApp perfettamente integrato nell'ecosistema iPad e che valorizzano l'esperienza di messaggistica su schermi più ampi.

La disponibilità dell'app è stata accolta con entusiasmo dalla comunità di utenti Apple, che da tempo attendevano questa implementazione. La compatibilità è garantita con tutti i modelli di iPad che supportano le versioni recenti di iPadOS, rendendo l'app accessibile a un'ampia fetta del mercato tablet.

Resta da vedere se questo lancio rappresenti un caso isolato o l'inizio di un nuovo approccio di Meta verso la piattaforma iPad. Le voci su una possibile versione di Instagram ottimizzata per tablet si rincorrono da tempo, e l'arrivo di WhatsApp potrebbe essere il segnale che qualcosa sta realmente cambiando nelle strategie dell'azienda.