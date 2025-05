OnePlus elimina lo storico Alert Slider per un pulsante AI

OnePlus lancia un'importante rivoluzione che ridefinisce l'interazione con i propri dispositivi. L'azienda cinese ha svelato un ambizioso piano per integrare funzionalità AI avanzate nei suoi smartphone, abbandonando il tradizionale Alert Slider a favore di una soluzione più versatile e orientata all'intelligenza artificiale. Questa transizione rappresenta un significativo cambio di paradigma per un brand che ha sempre fatto dell'esperienza utente uno dei suoi punti di forza, puntando ora decisamente verso l'innovazione guidata dall'AI.

Al centro di questa evoluzione troviamo il Plus Key, un tasto fisico che sostituirà completamente lo storico Alert Slider sui futuri dispositivi OnePlus. Diversamente dal suo predecessore, limitato alla gestione delle modalità audio, il nuovo pulsante offre possibilità di personalizzazione significativamente più ampie. Gli utenti potranno configurarlo per avviare rapidamente la fotocamera, iniziare una traduzione o attivare la registrazione, trasformandolo in un vero e proprio punto d'accesso rapido alle funzionalità più utilizzate.

La vera innovazione, tuttavia, risiede nella capacità del Plus Key di lanciare AI Plus Mind, una funzionalità che promette di cambiare radicalmente il modo in cui memorizziamo le informazioni. Quando l'utente si imbatte in contenuti rilevanti come dettagli di eventi, prenotazioni o orari, può semplicemente premere il tasto per salvare automaticamente queste informazioni. In alternativa, è possibile attivare la funzione con uno swipe verso l'alto utilizzando tre dita sullo schermo.

Particolarmente interessante è la capacità del sistema di estrarre informazioni sia da testi che da immagini, trasformando qualsiasi contenuto visivo in dati strutturati e facilmente recuperabili. Tutti i contenuti salvati vengono organizzati in uno spazio dedicato chiamato Mind Space, dove gli utenti possono facilmente navigare tra le varie informazioni memorizzate.

La ricerca all'interno di Mind Space avviene attraverso query in linguaggio naturale, permettendo agli utenti di ritrovare facilmente le informazioni desiderate senza dover ricordare parole chiave specifiche o categorizzazioni rigide. Il debutto di queste funzionalità è previsto inizialmente sul OnePlus 13s in Asia, con un successivo rilascio per tutta la serie OnePlus 13 attraverso un futuro aggiornamento software. Tutti i futuri smartphone OnePlus includeranno il nuovo tasto fisico, segnando un chiaro cambio di direzione nella filosofia di design dell'azienda.

Non è possibile ignorare le somiglianze con l'Essential Key di Nothing, anch'esso in grado di salvare informazioni all'interno dell'app Essential Space. La coincidenza appare meno casuale considerando che Nothing è stata fondata da Carl Pei, co-fondatore di OnePlus, suggerendo una continuità di visione nonostante i percorsi aziendali separati.

Il Plus Key rappresenta solo la punta dell'iceberg in una strategia più ampia di OnePlus per l'intelligenza artificiale. L'azienda sta infatti sviluppando diversi strumenti complementari che estenderanno le capacità AI dei suoi dispositivi. Tra questi, AI VoiceScribe permetterà di registrare, riassumere e tradurre chiamate e riunioni direttamente all'interno delle applicazioni di messaggistica, video e meeting online più popolari.

Un altro elemento centrale sarà AI Translation, un'applicazione che unificherà tutte le capacità di traduzione del brand attraverso testo, voce dal vivo, fotocamera e schermo, creando un'alternativa proprietaria a Google Translate. La suite di strumenti includerà anche AI Search, che consentirà di cercare file locali e note utilizzando query in linguaggio naturale, rendendo il recupero delle informazioni più intuitivo e meno tecnico.

Sul fronte fotografico, AI Best Face 2.0, in arrivo quest'estate, promette di correggere automaticamente problemi comuni nelle foto di gruppo, come occhi chiusi o espressioni indesiderate. Questa funzionalità si inserisce nel trend crescente di utilizzo dell'intelligenza artificiale per il miglioramento computazionale delle immagini, un'area in cui i produttori di smartphone stanno investendo pesantemente.

Con questa serie di innovazioni, OnePlus dimostra di voler competere direttamente con i giganti del settore nel campo dell'intelligenza artificiale mobile, trasformando i propri dispositivi da semplici strumenti di comunicazione a veri e propri assistenti personali potenziati dall'AI.