realme C67 è ufficiale, 108MP e chip Snapdragon a partire da 159,99€

Realme, il brand che si è affermato come uno dei più veloci nel raggiungere la milestone delle 200 milioni di spedizioni, ha annunciato con orgoglio il suo ultimo gioiello, il realme C67. Con una fotocamera da 108MP, un processore Snapdragon 685 a 6nm e caratteristiche di rilievo, il C67 promette di essere il "campione indiscusso nel suo segmento di prezzo", afferma il marchio.

La Serie C di realme, raggiungendo la notevole cifra di 100 milioni di unità spedite, si conferma come una delle colonne portanti del successo del brand. Il modello precedente, realme C55, ha dominato le vendite nel 2023, con un aumento del 300% nelle vendite giornaliere. Con il ritorno della Serie C e l'arrivo del C67, realme si appresta a consolidare la sua posizione sul mercato, offrendo un prodotto di punta che si propone come apice dell'innovazione nel proprio segmento.

Il punto di forza del realme C67 è sicuramente la fotocamera da 108MP con zoom "lossless" 3X e un sensore tra i più grandi nella sua fascia di prezzo. La capacità di catturare dettagli nitidi in condizioni di luce favorevole e di offrire prestazioni eccellenti in situazioni notturne, con un aumento del 132% dell'area di rilevamento della luce, lo rende un dispositivo versatile per gli amanti della fotografia.

Il processore Snapdragon 685 a 6nm promette potenza ed efficienza, migliorando le prestazioni della CPU del 15% e della GPU del 10% rispetto al suo predecessore, il C55. Il display, con una luminosità massima di 950 nit, garantisce un'ottima visibilità anche alla luce diretta del sole. Il design è curato nei dettagli, con la rimozione della cornice di plastica nera dello schermo, rendendolo esteticamente accattivante.

L'esperienza premium del C67 non si ferma all'hardware, ma si estende anche al software, con Mini Capsule 2.0, la versione di realme della Dynamic Island di iPhone, che offre funzioni interattive innovative. La capacità di interagire con il lettore musicale e mostrare le notifiche meteorologiche rende l'esperienza utente più coinvolgente e dinamica, afferma il brand.

"Pensato per le esigenze dei più giovani, il C67 offre un'esperienza premium nella sua fascia di prezzo, dall'hardware al software. Con la Mini Capsule 2.0 gli utenti possono disporre di funzioni software più interattive. Durante la riproduzione di musica, ad esempio, riceveranno pop-up musicali dinamici che consentiranno di passare da un brano all'altro semplicemente scorrendo verso sinistra o verso destra. La stessa funzione interattiva sarà applicata all’animazione metereologica per aggiornamenti sempre puntuali", scrive realme nel suo comunicato stampa.

Il realme C67 nella variante 8GB/256GB è disponibile a partire da oggi al prezzo consigliato di 239,99 €, con offerta lancio, dal 6 al 12 febbraio, a 199,99€ presso Mediaworld, Unieuro, Trony, Expert e Euronics.

La versione 6GB/128GB è disponibile a partire da oggi al prezzo consigliato di 219,99€ con offerta lancio dal 6 al 12 febbraio a 159,99€ presso Amazon, e sarà disponibile, a partire da marzo, a 219,99€ presso i centri TIM.