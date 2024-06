realme GT 6T, la versione distillata di GT6 che vi fa risparmiare | Recensione

Oltre ad aver presentato il nuovo flagship killer realme GT6, l'azienda ha annunciato anche una versione più economica dello stesso dispositivo: realme GT 6T. In che modo questo modello tiene testa al fratello maggiore? Quali sacrifici sono stati fatti per abbassare il prezzo? Ma soprattutto, vale la pena acquistare realme GT 6T?

Il meglio di GT6...

Il realme GT 6T si presenta con un design moderno e raffinato, identico a quello del fratello maggiore, uno smartphone che ho apprezzato molto. Anche se appartiene alla fascia media, si distingue per una costruzione solida e ben curata. La scocca argentata, che sembra fatta di vetro come nel modello più costoso, è in realtà realizzata in plastica e ha una finitura liscia e omogenea. Anche in questo caso la superficie tende a trattenere impronte digitali e polvere con facilità, problema che non affligge invece i bordi laterali opachi. La parte frontale è protetta sorprendentemente anche qui dal Gorilla Glass Victus 2, un qualcosa di completamente inaspettato per la fascia di prezzo!

realme GT6 e realme GT 6T sono praticamente indistinguibili

I pulsanti sono disposti in modo ergonomico, risultando facilmente raggiungibili anche su questo dispositivo dalle dimensioni generose. Il motore per la vibrazione è potente e preciso, in modo simile a quello del modello più potente. Va notato, però, che in questo caso manca una certificazione IP per la protezione contro acqua e polvere.

Oltre alla scocca elegante, anche il display del nuovo smartphone di realme è davvero degno di nota. Viene ereditato un pannello AMOLED LTPO con una diagonale di 6,78 pollici che spicca per la sua straordinaria luminosità di picco di 6000 nit, ancora più impressionante su un modello di questa caratura. Anche in condizioni di luce solare diretta, la luminosità sostenuta di 1600 nit assicura una visibilità eccellente. La risoluzione leggermente superiore al FullHD+ (1264 x 2780 pixel) garantisce una nitidezza eccezionale, mentre la frequenza di aggiornamento, che varia da 1Hz a 120Hz, offre fluidità e adattabilità ai contenuti.

Un ulteriore punto di forza è il sistema di oscuramento PWM a 2160Hz, che contribuisce a ridurre l'affaticamento visivo, rendendo l'uso prolungato meno stancante per gli occhi. Sotto il display si trova un lettore ottico di impronte digitali, che svolge il suo compito in maniera discreta, in linea con le aspettative moderne.

Anche sul fronte della batteria e della ricarica, l'azienda ha deciso di mantenere le ottime componenti del GT6. Nonostante il corpo sottile appena 8mm, il realme GT6T ospita una batteria da 5500mAh, garantendo un'autonomia sorprendente e migliore del suo "quasi-gemello" grazie a un chip più efficiente. Durante un uso quotidiano normale, la batteria non si è mai scaricata in una sola giornata, nemmeno sotto stress.

Il sistema di ricarica rapida è impressionante, arriva fino a 120W. Con un caricatore compatibile, realme GT6T e realme GT6 possono passare dallo 0% al 50% in soli 10 minuti. Sebbene non supporti la ricarica wireless, la velocità della ricarica cablata compensa ampiamente questa mancanza, permettendo di rimanere collegati al caricatore per un tempo davvero minimo.

Non cambia nemmeno il sistema operativo, che per quanto ne sappiamo è identico in tutto e per tutto a quello del GT6. Infatti, il realme GT 6T arriva con Android 14, la realme UI 5.0 e tutte le funzioni IA che abbiamo descritto nell'altra recensione come AI Smart Loop e il controllo con i gesti. Sono presenti alcune app preinstallate, ma possono essere rimosse facilmente. Il livello di bloatware è di molto inferiore rispetto ai modelli più economici del brand.

Ed esattamente come l'altro smartphone annunciato oggi da realme, anche realme GT 6T verrà supportato con 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di patch di sicurezza.

...e dei piccoli sacrifici

Il realme GT 6T si distingue per le sue buone prestazioni, consolidandosi come un midranger di qualità. Equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, il GT 6T offre un'architettura avanzata con un core CPU Cortex-X4 e una GPU di nuova generazione, rendendolo ideale anche per i giocatori non troppo esigenti. Questo chip, pur non essendo il più potente sul mercato, garantisce comunque un'esperienza d'uso fluida e reattiva, essendo allo stesso tempo in grado di dare vita alle tecnologie IA implementate dal marchio.

Durante i nostri test, il realme GT 6T ha dimostrato di eccellere in velocità e gestione delle risorse, con prestazioni che lo rendono leggermente superiore alla concorrenza, uno su tutti Honor 200, in questa fascia di prezzo. Nonostante il prezzo competitivo, offre una configurazione di memoria di 8GB di RAM e 256GB di storage, assicurando ampio spazio e capacità multitasking. Inoltre, grazie alla sua efficienza energetica, il dispositivo rimane fresco anche durante un uso intensivo, vantando allo stesso tempo una migliore autonomia rispetto a GT6.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test realme GT 6T 1822 4618 1398310 675057 3045 (18,24 fps) 2764 - 1638 (59,3%) realme GT6 1976 5089 1553922 679189 3005 (18,00 fps) 3045 - 1631 (53,6%) Honor 200 Pro 1419 4356 1185272 660345 2974 (17,81 fps) 2767 - 1630 (58,9%) POCO F6 Pro 1433 5279 1565063 Errore Errore Errore realme 12 Pro+ 905 2865 662520 269643 801 (4,80 fps) 806 - 804 (99,8%) Nothing Phone (2) 1743 4589 1040354 3017497 2779 (16,60 fps) 2805 - 1695 (60,4%)

Non mancano Wi-Fi 6, NFC, 5G su entrambe le SIM e Bluetooth 5.4. Assente importante la eSIM, ma sui modelli dal prezzo più contenuto questa comodità è ancora una rarità.

Trovandoci di fronte ad un prodotto dal prezzo più accessibile, ci si aspetta che siano stati fatti dei sacrifici lato fotocamera. Ovviamente questa intuizione non è sbagliata. Tuttavia, il realme GT 6T riesce a sorprendere con scatti più che decenti.

Il comparto fotografico del realme GT 6T offre una buona esperienza, pur non essendo il più avanzato sul mercato. La fotocamera principale monta un sensore Sony LYT-600 da 50MP, leggermente più piccolo rispetto al LYT-808 del realme GT6, ma efficace. La combinazione di questo sensore con un'apertura f/1.88 e la stabilizzazione ottica consente anche al GT 6T di sfruttare l'algoritmo AI Night Vision di realme per ottenere scatti di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. I dispositivi di fascia alta possono offrire prestazioni superiori, ma a un costo notevolmente più elevato.

Manca un teleobiettivo dedicato e la fotocamera ultragrandangolare da 8MP è la stessa del realme GT6, decente di giorno ma meno performante di notte. Se c'è un aspetto su cui realme dovrebbe concentrarsi per il prossimo modello, è proprio il miglioramento delle fotocamere ausiliarie.

La fotocamera frontale da 32MP del GT 6T, invece, si comporta molto bene, restituendo immagini dettagliate con una gamma dinamica sorprendente, persino migliore di quella della fotocamera principale.

Conclusioni

Possiamo dire che realme ha fatto centro anche in questo caso. Il realme GT 6T è uno smartphone ben congeniato che prende tutto quello che c'è di buono in realme GT6 e lo distilla ad un prezzo inferiore facendo i giusti compromessi.

Se il vostro budget non vi permette di optare per realme GT6, il realme GT 6T merita la vostra attenzione per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, completando un hardware solido e un display impressionante con un paio di fotocamere di discreto livello. Paradossalmente, per gli utenti che prediligono le belle foto, il 12 Pro+ sempre di realme è un cameraphone migliore e costa meno, ma ha una scheda tecnica altrimenti di gran lunga inferiore.