realme Pad sbarca in Italia, è lui il tablet perfetto per voi?

realme Pad, il primo tablet dell’azienda cinese, è ufficiale anche in Europa. Con questo dispositivo si allarga il ventaglio dell’offerta del produttore che, oltre ad offrire ottimi smartphone dall’elevato rapporto qualità prezzo, inizia ad introdurre anche tablet.

realme Pad ha un design minimale e il suo focus è quello di essere un ottimo e comodo compagno di viaggio per visualizzare contenuti in mobilità, quei contenuti che vorreste siano più grandi di quelli visualizzati su uno smartphone.

La qualità della costruzione passa per un corpo metallico anodizzato e i colori che lo compongono sono stati realizzati per essere “diversi” rispetto a quelli analoghi della concorrenza, così da renderlo distinguibile dalla massa.

Ciò che salta all’occhio utilizzandolo è l’ampio display ad alta in risoluzione che concentra la sua innovazione generale con dei bordi ottimizzati. La tecnologia poi aiuta durante il corso della giornata implementando la modalità lettura, la dark mode e una modalità che rende il display ancora più brillante quando le condizioni di luce si fanno intense come il sole puntato contro.

realme porta anche sul suo tablet un sistema di ricarica veloce, capace di ricaricare la grande batteria interna molto più velocemente dei prodotti concorrenti. E se il vostro smartphone è a corto di energia potete collegarlo al tablet per riceverne un po’. Il primo tablet dell’azienda non è solo bello da vedere ma anche da ascoltare con quattro altoparlanti dotati di certificazione Dolby Atmos capaci di livellare la quantità di db a secondo di come teniamo il tablet.

Dotato di un SoC octacore con una GPU integrata da la possibilità di non precludersi dal giocare a titoli di spessore che richiedono un framerate alto e stabile.

Per la parte imaging a disposizione c’è una fotocamera frontale HD dotata di un grandangolo da 105 gradi per effettuare streaming e meeting virtuali di qualità. Si potranno svolgere con una qualità audio ottimale con la possibilità di sfruttare il software di cancellazione del rumore ambientale.

Per il capitolo software c’è da segnalare la disponibilità della realme 7.1 opportunamente ottimizzata per il display dalle grande dimensioni. Modalità multifinestra avanzata con possibilità di gestire due App contemporaneamente. Sempre parlando di software realme Pad è ottimo anche da far utilizzare ai più piccoli con Google Kids Space integrato nel sistema operativo, in modo tale da avere il controllo completo di come e quanto deve utilizzare il tablet il minore.

Inoltre il dispositivo è sicuro e permette di essere sbloccato con l’ausilio di una realme band o watch e di poter condividere con un tap foto e video con dispositivi compatibili vicini.

Specifiche tecniche di realme Pad

Display 10,4 pollici a tecnologia IPS in risoluzione 2000 x 1200, rapporto schermo-corpo 82,5% con 360 nits SoC e GPU Helio G80 e Mali G52 RAM/RAM 3GB/32GB, 4GB/64GB (espansione con Micro SD fino a 1 TB) Connettività WiFi 5 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, AGPS, GLONASS, 4G Fotocamera posteriore 8 MP HD Fotocamera anteriore 8 MP HD con grandangolo a 105 gradi Extra Quattro altoparlanti Dolby Atmos, doppio microfono con cancellazione rumori ambientali Batteria 7100mAh con ricarica rapida a 18W e ricarica inversa Dimensioni, peso e colori 246,1 x 155,9 x 6,9 mm (altezza, larghezza, spessore), 440 grammi, Real Gray e Real Gold Sistema Operativo realme UI per Pad basata su Android 11

Prezzi e disponibilità

realme Pad viene proposto in Italia al prezzo di 239 euro per la versione 3GB/32GB, 259 euro per la variante 4GB/64GB e 289 euro per il taglio di memoria maggiore da 6GB/256GB. Il tablet è disponibile attraverso l’e-commerce ufficiale ma anche su Amazon.