Realme X3 appare su Geekbench con a bordo 12 GB di RAM

Sono ormai parecchie settimane che giungono informazioni a riguardo di un nuovo smartphone Realme, molto probabilmente si tratta dell’X3 che potrebbe essere annunciato a breve. Sono già emersi in rete alcuni video ufficiali che mostrerebbero l’aspetto del dispositivo e sarebbe stato definito come il prossimo smartphone di punta della giovane azienda cinese.

In queste ore sono emerse altre importanti novità a riguardo, lo smartphone sarebbe infatti comparso su GeekBench con la sigla RMX2085 ed una delle caratteristiche che salta subito agli occhi riguarderebbe l’implementazione di 12GB di RAM come già visto sull’X3 SuperZoom, al posto degli 8 GB riferiti in precedenza. Inoltre, grazie alla comparsa del device sia su TENAA che successivamente su AnTuTu, siamo riusciti a scoprire quale potrebbe essere il processore che, molto probabilmente, alimenterà lo smartphone.

Si tratta dell’ultima soluzione di Qualcomm proposta per la fascia media vale a dire lo Snapdragon 765, considerato che i punteggi singoli e multi-core fatti registrare avrebbero evidenziato punteggi decisamente più bassi di quelli fatti segnare dal Realme X3 SuperZoom che monta invece uno Snapdragon 855+. Una scelta che sarebbe così giustificata dal fatto di differenziare i vari prodotti ed evitare di lanciare sul mercato un dispositivo troppo simile a quanto già è in grado di offrire sul mercato l’azienda cinese.

In corsa resta anche lo Snapdragon 690, annunciato solo pochi giorni fa e già scelto da Nokia per il suo prossimo dispositivo ed in grado di garantire prestazioni comunque molto buone. Quel che è certo è che sarà sicuramente implementato uno dei processori realizzati da Qualcomm e che disporrà del supporto alla connessione 5G.

Le ultime informazioni, al momento disponibili, vedrebbero infine la presenza di un display con risoluzione 1.080 x 2.400 pixel e l’implementazione del sistema operativo Android 10. Per scoprire quale sarà il processore che muoverà il prossimo smartphone Realme, il quantitativo di RAM ed avere tutti i dettagli sulle fotocamere sarà necessario attendere i prossimi giorni.