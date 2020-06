Nokia sceglie Snapdragon 690 per il prossimo smartphone 5G

HMD Global si prepara a presentare un nuovo smartphone 5G Nokia equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 690. Ad annunciarlo è stato il CEO Juho Sarvikas, che si è anche complimentato con Qualcomm per il lavoro effettuato con il nuovo chipset.

Nokia si prepara ad arricchire ulteriormente il suo catalogo, poche ore dopo la presentazione di 8.3. Il SoC che accenderà il prossimo device sarà Snapdragon 690, di cui abbiamo parlato solo ieri. Si tratta di un System-on-a-chip con CPU Octa-Core Kryo 560 a 8 nm, GPU Adreno 619L e il modem integrato Snapdragon X51. Quest’ultimo supporta le tecnologie SA e NSA.

Congratulations @cristianoamon and the awesome team at @Qualcomm for the launch of #Snapdragon 690 Mobile Platform! We are excited to bring our Nokia Phones vision of a truly global, future proof 5G experience at an even more affordable price with this transformational platform! pic.twitter.com/yctqfE13sY

— Juho Sarvikas (@sarvikas) June 17, 2020