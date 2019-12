Realme X50 5G non delude: rivelate le specifiche tecniche

Sul social cinese Weibo sono recentemente trapelate le presunte specifiche tecniche di Realme X50 5G. Lo smartphone dovrebbe sbarcare sul mercato prima del capodanno cinese, forse già il 7 gennaio. In attesa del rilascio ufficiale, su internet sono emerse quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche.

Il primo smartphone della società cinese compatibile con il 5G sembrerebbe poter conquistare molti consumatori. Abbiamo più volte parlato di questo device, provando anche a ipotizzare la scheda tecnica. Quelle di oggi sembrerebbero essere delle informazioni quasi certe. Su Weibo è infatti apparsa un’immagine in cui vengono confrontati Realme X50 5G e l’ormai imminente Oppo Reno3.

Potremmo quindi trovare un display LCD da 6,67 pollici, risoluzione FullHD+ (1080 x 2400px) e refresh rate da 120 Hz. Quest’ultima caratteristica, in particolare, è presente ancora in pochi smartphone di fascia alta. Nella parte posteriore dovrebbe essere collocata una fotocamera con ben 4 sensori da 64 MP (Samsung GW1), 8 MP (Ultra wide-angle), 13 MP (Zoom) e 2 MP (super macro); in quella anteriore saranno invece due i sensori (da 32 MP e 8MP).

Sotto il cofano dello smartphone, con una batteria da 4.500 mAh, troveremo il processore Snapdragon 765G e la GPU Adreno 620. I tagli di memoria disponibili dovrebbero essere:

6/128 GB ;

; 8/128 GB ;

; 8/256 GB.

Il dispositivo, atteso per il prossimo 7 gennaio, potrebbe avere un prezzo che va da 281 euro a 357 euro, assicurando un ottimo rapporto qualità/prezzo.