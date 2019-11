Un indizio farebbe intendere che Samsung Galaxy S11 potrebbe avere un display con refresh rate da 120 Hz. Dopo l’ipotesi secondo cui potrebbe essere una caratteristica di OnePlus 8, anche il prossimo top di gamma della società coreana potrebbe contare su uno schermo da 120 Hz.

Samsung Galaxy S11 dovrebbe essere ufficialmente lanciato il prossimo anno. Già da parecchi mesi, però, sul web sono trapelate non poche indiscrezioni: fotocamera da 108 MP, i controlli a distanza e ben 5 diverse varianti. Oggi, invece, è l’ora di una possibile caratteristica dello schermo.

Someone found 120Hz in Note9's One UI 2 Beta! (hidden settings) pic.twitter.com/ii1fNic1YE — Ice universe (@UniverseIce) November 20, 2019

Ice Universe, un leaker molto conosciuto e attendibile, ha appena scoperto una funzione nascosta in una versione beta di One UI 2. Essa permetterebbe di scegliere il refresh rate, tra 60 e 120 Hz. La build di riferimento è sviluppata per Galaxy Note 9, che certamente non è predisposto per tale tecnologia. Probabilmente, quindi, la funzione è stata pensata per un prodotto non ancora rilasciato.

Trattandosi di una specifica certamente di non poco conto, probabilmente il dispositivo interessato sarà il prossimo smartphone di punta, ovvero Galaxy S11. Resta da capire, qualora il rumor venisse effettivamente ufficializzato, quale varianti saranno interessate, dato che dovrebbero essere più di uno i modelli disponibili.