Su internet sono trapelate alcune indiscrezioni dedicate al design di Redmi Note 9 Pro. Questo atteso dispositivo sarà presentato domani 12 marzo in un evento online e sembrerebbe poter offrire alcune sorprese, ma anche una delusione.

Prima di tutto, ciò che emerge dal filmato di Dương Dê è che nella parte posteriore troveremo quattro sensori fotografici collocati in una zona quadrata centrale. Nel video condiviso dallo youtuber non vediamo la scocca posteriore, ma possiamo ipotizzare che il colore sia Aurora Blue, già visto in un precedente post pubblicato da Xiaomi.

Il punto dolente è il cornicione della parte bassa dello smartphone. Come in Redmi Note 8 Pro (attualmente acquistabile su Amazon), anche questo prossimo modello presenta un mento eccessivamente spesso, che molti consumatori non apprezzano.

Slashleaks ha condiviso un’immagine in cui è ritratta una variante molto particolare dello smartphone, segnata da un rosso opaco. Il risultato sarebbe senz’altro molto interessante. Per il momento, siamo a conoscenza solo di tre ipotetiche colorazioni: Aurora Blu, Glacier White e Interstellar Black. Probabilmente, quindi, quella rossa sarà un’edizione speciale.

Tutte le altre informazioni su Redmi Note 9 Pro, tra cui la scheda tecnica, saranno svelate giovedì 12 marzo, durante un atteso evento online.