Redmi Note 9 Pro: tutto ciò che sappiamo

La nuova famiglia Redmi Note 9 arriverà tra pochissimi giorni, il 12 marzo. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming, ma come al solito le indiscrezioni ci permettono di farci un’idea più o meno precisa di quelle che saranno le caratteristiche tecniche dei futuri smartphone del marchio cinese. La certificazione FCC assieme ai soliti leaker ci ha fornito alcune informazioni sulla scheda tecnica.

Non sappiamo precisamente a quale modello fa riferimento il documento FCC ma indica una batteria da 4.920 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 30W. Il leaker Ishan Agarwal invece riferisce di una batteria da 5.020 mAh con supporto alla ricarica veloce a 18W per il Redmi Note 9 Pro. Insomma, è un aspetto che – come tutti gli altri – dovrà essere confermato in sede di presentazione. Scontata la presenza a bordo di Android 10 personalizzato con la MIUI 11.

Can confirm the specs of #RedmiNote9Pro:

-Aurora Blue, Glacier White & Interstellar Black

-4GB+64GB & 6GB+128GB.

-6.67" FHD+ 20:9 LCD Gorrila Glass 5 Display

-16MP Punch Hole Front Camera

-48MP Main, 8MP Ultra-Wide, 5MP Macro & Depth Camera

-SD720G, 5020mAH Battery, 18W Charging pic.twitter.com/0yk5hWxEwm — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 9, 2020

Per il resto, si parla di un display IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full-HD+ e rapporto di forma in 20:9. Il processore a bordo dovrebbe essere lo Snapdragon 720G di Qualcomm accoppiato a 4 o 6 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna. Quattro le fotocamere sul retro: principale da 48 Megapixel, grandangolare da 8 Megapixel, sensore da 5 Megapixel per le macro e un ultimo sensore di profondità. La fotocamera anteriore da 16 Megapixel, invece, sarebbe incastonata all’interno di un foro sul display.

Insomma, Redmi sembrerebbe essere ritornata sui suoi passi optando per un processore targato Qualcomm, diversamente da quanto fatto con il Redmi Note 8 Pro equipaggiato invece con il MediaTek Helio G90T. Ad ogni modo, dobbiamo pazientare ancora per pochissimo tempo. Appuntamento al 12 marzo!