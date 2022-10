Le novità di Xiaomi per la giornata odierna non si fermano! Dopo aver visto già nel dettaglio i nuovi arrivati per il mercato smartphone (e non solo), l’azienda ha pensato bene di stupire gli utenti con un nuovo prodotto “inatteso“. Scopriamo insieme Redmi Pad, l’antagonista agli iPad Apple made by Xiaomi?

Redmi Pad, Xiaomi prova a risvegliare il mercato Tablet Android

A seguito della pandemia Covid-19, il mercato Tablet ha subito una seconda giovinezza. Nel tentativo di tenere vivo questo spirito di rinascita, Xiaomi presenta sul mercato una nuova proposta pensata per andare incontro agli utenti generalisti, attenti all’esperienza utente a tutto tondo.

Grazie ad alcune implementazioni pensate appositamente per il display di questo nuovo prodotto (Redmi Pad è il primo tablet al mondo a ricevere la certificazione SGS per la riduzione dell’affaticamento della vista), Xiaomi prova infatti ad andare incontro agli utenti che non cercano le prestazioni massime, bensì la migliore esperienza di utilizzo a 360°.

Pur senza disporre infatti delle migliori tecnologie sul mercato, come vedremo nel prospetto dedicato questo si rivelerà un toccasana per i prezzi, Redmi Pad si vuole comunque presentare sul mercato come un prodotto adatto al lavoro così come al tempo libero, grazie alle sue dimensioni adatta a ogni contesto d’utilizzo supportate dal giusto livello di potenza.

Scheda tecnica di Redmi Pad

Redmi Pad Display 10,61″ LCD display 90Hz 1200 x 2000 pixel Luminosità 400 nit

Dimensioni 250,38 x 157,98 x 7,05 – 445g Processore MediaTek Helio G99 Memorie 3GB RAM – 64GB ROM, 4GB RAM – 128GB ROM Batteria 8,000mAh – Ricarica a 18W (caricatore 22,5W in confezione) Comparto multimediale • 8MP main camera

• 8MP ultra-wide front camera (105° FOV with FocusFrame

• Quad speakers

• Dolby Atmos Sistema Operativo MIUI for Pad

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet targato Xiaomi sarà disponibile in tre colorazioni (Graphite Gray, Moonlight Silver e Mint Green) con disponibilità a partire da domani in doppia configurazione, da 3GB+64GB e da 4GB+128GB

Anche nel caso di questo nuovo arrivato sono presenti delle interessanti promo di lancio. Nelle prime 48 ore di lancio infatti sarà possibile acquistare la versione base su mi.com con uno sconto di 20 euro, portando il nuovo prezzo quindi a 279,90 euro