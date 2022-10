Durante l’evento di lancio globale tenutosi oggi al BMW Welt di Monaco di Baviera, Xiaomi ha presentato diversi nuovi prodotti AIoT e anche una nuova serie di dispositivi mobili, tra smartphone, smartband, tablet e cuffie.

Ed è proprio di cuffie che vogliamo parlarvi, in questo articolo dedicato a un nuovo paio di auricolari TWS targati Redmi. Redmi Buds 4 Pro, nello specifico, sono degli auricolari dal design classico in grado di garantire una qualità del suono di livello premium.

Gli auricolari Redmi Buds 4 Pro offrono una qualità del suono eccellente insieme a potenti funzionalità hardware e software. Supportano infatti il codec audio avanzato LDAC, per una qualità di trasmissione Bluetooth superiore rispetto alla media. L’esperienza di ascolto, già certificata Hi-Res, è resa più “realistica” dal sistema audio spaziale e più “immersiva” dal sistema di cancellazione attiva del rumore ibrida fino a 43dB. Gli utenti possono scegliere tra tre livelli di ANC (Light, Balaced e Deep), oppure attivare la modalità adattiva che rileva il rumore ambientale e decide autonomamente qual è il livello di cancellazione migliore per quella specifica circostanza.

Oltre alla modalità ANC, sono disponibili le modalità Trasparenza e la Enhance Voice Mode, ideale per conversare senza dover necessariamente togliere le cuffie. Le Redmi Buds 4 Pro supportano inoltre la connettività a doppio dispositivo, per passare rapidamente dall’ascolto su smartphone (es.) a quello su PC.

La qualità della batteria è notevole: con una singola carica, le Redmi Buds 4 Pro possono essere utilizzate per 9 ore, 36 ore se abbinate alla custodia di ricarica. Il design leggero è un altro dei plus di queste cuffie, certificate IP54 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Redmi Buds 4 Pro: specifiche tecniche

Redmi Buds 4 Pro Audio Codec audio: SBC, AAC, LDAC

Livello ANC: fino a 43dB

Modalità ANC: Light, Balanced, Deep e Adaptive ANC

Modalità Trasparenza: Regular, Enhance Voice

Tipo di controllo: tap

Supporto Hi-Res Audio Wireless Design Peso netto: 46g approssimativi

Opzioni di colore: Moon White, Midnight Black

Certificazione IP54 Batteria & Ricarica Porta di ricarica: Tipo-C

Durata della batteria (singola ricarica): 9 ore

Durata della batteria (con custodia): 36 ore in totale

Impendenza: 24Ω

Input: 5V/0,5A max (cablata) Connettività Bluetooth 5.3 Contenuto della confezione Redmi Buds Pro x 1

cavo di ricarica Tipo-C x 1

manuale utente x 1

eartips x 3 paia

Prezzi e disponibilità

I Redmi Buds 4 Pro (colori Black & White) saranno disponibili dal 17 ottobre su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia al prezzo di 99,90 euro.