Se state pensando di acquistare un nuovo tablet economico, il momento è perfetto per scegliere il nuovo Redmi Pad 2. Xiaomi, infatti, ha lanciato un'interessante promozione dedicata a chi acquista il dispositivo tramite lo store ufficiale: riceverete 100€ di omaggi (inclusi auricolari Redmi Buds 5 Pro e una cover dedicata) e, se siete nuovi utenti, avrete anche diritto a un coupon sconto di 20€. Il tablet, disponibile nelle eleganti colorazioni Graphite Gray e Mint Green, è caratterizzato da un design in metallo unibody che coniuga solidità e minimalismo.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Vedi offerta

Redmi Pad 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Uno degli elementi distintivi del Redmi Pad 2 è il display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione 2.5K e refresh rate AdaptiveSync fino a 90 Hz. Questo pannello non solo offre una qualità visiva elevata, ma è anche progettato per ridurre l’affaticamento degli occhi grazie a tecnologie come DC Dimming e certificazioni TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free e Circadian Friendly). È ideale per lunghe sessioni di lettura, lavoro o intrattenimento.

Anche il comparto audio e multimediale si difende egregiamente, grazie a un sistema a quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio, pensato per offrire un’esperienza immersiva. Sul fronte fotografico, il dispositivo è equipaggiato con una fotocamera posteriore da 8 MP e una anteriore da 5 MP, perfetta per videochiamate nitide e stabili. Sotto la scocca batte il processore MediaTek Helio G100-Ultra, affiancato da 4 o 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna espandibile, con una batteria da 9000 mAh che garantisce ore e ore di autonomia.

Infine, Redmi Pad 2 introduce HyperOS 2, la nuova interfaccia sviluppata da Xiaomi e basata su Android 15. Più che un semplice sistema operativo, si tratta del centro nevralgico dell’ecosistema Xiaomi, con funzionalità come la sincronizzazione delle chiamate, l’hotspot istantaneo e la condivisione degli appunti tra dispositivi. Queste caratteristiche rendono il tablet non solo uno strumento potente, ma anche un alleato perfetto per chi cerca integrazione e produttività quotidiana.