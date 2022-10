Continua la formula vincente di Xiaomi con una nuova coppia di terminali mobili per il mercato fascia alta pensata per rinnovare l’attuale proposta di punta del brand. Come in occasione degli anni passati infatti ecco comparire a lato dei flagship canonici presentati a inizio anno nuove versioni denominate “T”, studiate per portare funzionalità aggiornate e inedite. Scopriamo quindi oggi i nuovi arrivati della Xiaomi 12T series, concentrati di potenza bruta a un prezzo che non vi aspettereste mai!

Non è però l’unica novità pensata da Xiaomi per la giornata di oggi. Il produttore ha infatti voluto rinnovare buona parte del suo portafoglio prodotti per questo fine anno, con proposte varie che non si limitano al solo mercato smartphone.

Xiaomi 12T series, nuove proposte, stessa formula vincente

Continua la tecnica ormai collaudata in quel di Xiaomi, ovvero quella di presentare due nuovi modelli esteticamente identici ma con cuore diverso. Questa forse una delle tecniche che ha permesso, come vedremo a breve nello specchietto dedicato ai listini e alla disponibilità, un posizionamento sul mercato aggressivissimo a livello di costo.

La nuova proposta di Xiaomi con questa 12T series punta fortemente alle performance e al comparto multimediale, con entrambe le proposte pensate appositamente per gli utenti più esigenti. Sia che si tratti infatti di giocare agli ultimi titoli mobile presenti sullo store, sia che si tratti di creare contenuti digitali con i rinnovati comparti fotografici, Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro si vogliono far trovare pronti alle sfide quotidiani, grazie a nuove implementazioni hardware fra le più imponenti del settore.

Di grande rilievo le scelte dei display, per entrambi i modelli troviamo infatti schermi OLED ad altissime risoluzioni ed altissimo refresh rate, insieme alle scelte inerenti i blocchi fotocamere, con il modello Pro dotato addirittura di una fotocamera da 200MP, per foto e video di altissima qualità. A muovere il tutto un MediaTek Dimensity 8100-Ultra per la variante 12T mentre troviamo addirittura il più recente chip Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1, per 12T Pro.

Le schede tecniche della nuova Xiaomi 12T series

Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro Display 6,67″ CrystalRes AMOLED DotDisplay

120Hz

2712 x 1220, 446 ppi (HDR10)

500 nits (900 picco) 6,67″ CrystalRes AMOLED DotDisplay

120Hz

2712 x 1220, 446 ppi (HDR10)

500 nits (900 picco) Dimensioni 163,1 x 75,9 x 8,6 mm – 202g 163,1 x 75,9 x 8,6 – 205g Processore MediaTek Dimensity 8100-Ultra Snapdragon 8+ Gen1 Memorie 8GB RAM – 128/256GB RAM 8/12GB RAM – 256GB ROM Comparto multimediale 108MP wide angle camera Samsung ISOCELL HM6 1/1,67″ sensor size, 1.92μm 9-in-1 pixel size f/1.7, 83,6° FOV OIS

8MP ultra-wide angle camera 1/4″ sensor size, 1,12μm pixel size f/2.2, 120° FOV

2MP macro camera 1/5″ sensor size, 1,75μm pixel size f/2.4

20MP camera selfie 1/3,47″ sensor size, 0,8μm pixel size f/2.24, 78° FOV

200MP wide angle camera Samsung ISOCELL HP 1/1,22″ sensor size, 0,64μm (1,28μm 4-in-1 pixel size, 2,56μm 16-in-1 pixel size) f/1.69 8P lens, 85° FOV OIS

8MP ultra-wide angle camera 1/4″ sensor size, 1,12μm pixel size f/2.2, 120° FOV

2MP macro camera 1/5″ sensor size, 1,75μm pixel size f/2.4

20MP camera selfie 1/3,47″ sensor size, 0,8μm pixel size f/2.24, 78° FOV

Batteria 5,000mAh- 120W HyperCharge (caricatore in confezione) 5,000mAh- 120W HyperCharge (caricatore in confezione) Sistema Operativo Android 12 – MIUI 13 Android 12 – MIUI 13

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro saranno disponibili da domani nelle tre colorazioni disponibili, CosmicBlack, Clear Blue e Lunar Silver, sul portale ufficiale Xiaomi, su Amazon.it e nelle principali catene di elettronica di consumo, nonché presso operatori telefonici selezionati. I prezzi di listino sono i seguenti:

Come in occasione di ogni smartphone recente l’azienda ha poi pensato a una serie di promozioni molto interessanti, che andranno a premiare coloro che decideranno di acquistare uno dei nuovi modelli presentati. Più nel dettaglio: