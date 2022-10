Xiaomi Smart Band 7 Pro è ufficiale e promette di migliorare e rendere più smart il monitoraggio di ciò che concerne la vita quotidiana, con un occhio di riguardo anche al design.

Si presenta con un display AMOLED da 1,64 pollici di forma rettangolare, in risoluzione 486 x 280 pixel, che rende confortevole la vista da ogni angolazione e in ogni condizione di luce. Al suo interno un nuovo sistema GNSS (Global Navigation Satellite System) capace di rilevare precisamente la posizione e offrire dettagli ulteriori per quanto concerne la mappatura dei percorsi.

Xiaomi Smart Band 7 Pro è stato sviluppato per monitorare più di 110 modalità dedicate allo sport, tante di queste vanno in profondità rilevando comportamenti davvero specifici. Il tutto accompagnato da un controllo costante del battito del cuore e dell’ossigeno del sangue.

Tra gli sport per la quale lo smartwatch misurerà i progressi ci sono anche quelli acquatici, della quale sarà possibile portarlo al polso mentre ci si lava le mani o si fa la doccia, comunque con una pressione massima di 5 ATM.

Il software dello Xiaomi Smart Band 7 Pro è proprietario e include al suo interno tante personalizzazioni. Queste passano dalla possibilità di ricevere ed effettuare chiamate con lo smartphone abbinato e arrivano fino alla personalizzazione con oltre 150 quadranti virtuali tra la quale scegliere.

I cinturini dello dello Smart Band 7 Pro sono disponibili anche in doppia colorazione con 8 diverse tonalità. Ecco infine la scheda tecnica:

Xiaomi Smart Band 7 Pro Display AMOLED 1,64″ | Risoluzione: 486×280 pixel Memoria 16GB Sistema Operativo Proprietario Requisiti di sistema Android 6.0 o successivi, iOS 9.0 o successivi Attività tracciate Monitoraggio frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, camminata, corsa, nuoto, monitoraggio sonno, esercizi di respirazione, immersioni Notifiche Messaggi istantanei, chiamate, SMS, e-mail, eventi del calendario, app social network dallo smartphone collegato Pulsanti fisici Pulsante di accensione multifunzione Sensori Accelerometro, giroscopio, sensore ottico di frequenza cardiaca, GNSS Microfono e Speaker Supportati Vibrazione Vibrazione presente con sequenze personalizzabili Livello di resistenza all’acqua 5 ATM, fino a 50 metri nominali Batteria Durata della batteria fino a 12 giorni in condizioni d’uso tipico (la durata effettiva della batteria dipende dalle abitudini e dalla frequenza di utilizzo degli utenti) Connettività GPS, Bluetooth 5.2 Cinturini 6 colori unici e 2 in edizione speciale Peso 20,5g (senza cinturino) Dimensioni 44,7 x 28,8 x 11 mm Nella confezione Xiaomi Smart Band 7 Pro

Cinturino

Manuale utente

Cavo di ricarica proprietario

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Smart Band 7 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Black e Ivory e sarà in vendita dal 7 ottobre al prezzo di 99,90 euro su mi.com e presso gli Xiaomi Store Italia. Nelle prime due settimane di messa in vendita sarà anche possibile acquistarlo al prezzo scontato di 79,90 euro.