Le prestazioni contano, l’espansione di memoria proprio no

La settimana scorsa vi avevamo chiesto di votare quelle che secondo voi erano le caratteristiche più importanti da tenere a mente quando si decide di acquistare un nuovo smartphone.

Avete votato davvero in tantissimi e oggi, al termine del tempo previsto per le votazioni, siamo qui per analizzare assieme i risultati e scoprire ciò che per voi, cari lettori di MobileLabs, conta di più!

Cosa conta di più quando si acquista un nuovo smartphone? Molti di voi hanno deciso di aiutarci a rispondere a questa difficile domanda e, come prevedibile, le risposte non sono state uguali per tutti, anzi!

Ognuno di noi ha le proprie esigenze specifiche e ogni utente valorizza di più diversi aspetti dello smartphone, tuttavia l’interesse dei nostri amati lettori si è concentrato maggiormente su alcune caratteristiche piuttosto che su altre.

Ad esempio, nonostante il prezzo in valore assoluto sia importante per il 17,6% di voi, è stata la voce relativa al rapporto qualità prezzo ad aver ricevuto il maggior numero di voti nel nostro sondaggio, con una percentuale del 54%. Questo dimostra che in molti sono disposti a spendere qualcosa in più se il valore dello smartphone giustifica il prezzo e non è il prezzo basso a sé ad attirare l’attenzione.

Un po’ a sorpresa, al secondo posto della nostra classifica troviamo le prestazioni con il 53%, voce che per buona parte della settimana è rimasta saldamente al primo posto prima di perdere la corona. Secondo più della metà di voi, quindi, le performance di uno smartphone sono importantissime e vanno attentamente valutate prima di effettuare la propria scelta.

Ultimo posto nel nostro combattutissimo podio per la durata della batteria, la quale raggiunge una percentuale di voti del 52,7%. Un risultato che si pone in netto contrasto con il livello di importanza data alla velocità di ricarica che invece interessa solamente al 7,2% di voi. Non è importante quindi quanto in fretta uno smartphone si ricarichi, la batteria deve durare il più a lungo possibile!

Il 42% di voi trova importantissimo il comparto fotografico degli smartphone, ormai compagni fedeli di vita, sempre pronti ad immortalare ogni nostro passo. Ottengono rispettivamente il 39,4% ed il 24,2% dei voti il display e le dimensioni dei prodotti presi in considerazione, mentre design e materiali e la resistenza ai danni accidentali pareggiano con il 12,4% delle preferenze.

La qualità audio è una priorità per solo l’8,6% di voi, indipendentemente che si tratti di ascolto tramite speaker o cuffie. Sicuramente la dipartita di LG dal mondo degli smartphone, unico produttore ad utilizzare DAC di alta qualità nei propri prodotti, ha lasciato un vuoto che si spera qualcuno si prenda l’onere di colmare.

Molto interessante l’ultimo posto della classifica stilata grazie ai vostri voti. Nonostante il 20,2% trova estremamente importante il quantitativo di memoria installato in uno smartphone, solo il 7,2% dei votanti crede che sia importante che uno smartphone abbia la memoria espandibile. Solitamente le lamentele riguardo la mancanza di espansione tramite MicroSD sotto le recensioni degli smartphone non mancano, a quanto pare però questi utenti rappresentano nel 2021 la minoranza.

Categoria Percentuale di voti ricevuti Rapporto qualità/prezzo 54% Prestazioni 53% Durata della batteria 52,7% Fotocamera 42,0% Display 39,4% Dimensioni 24,2% Quantità di memoria 20,2% Prezzo (in assoluto) 17,6% Resistenza ai danni accidentali 12,4% Design e materiali 12,4% Qualità audio (speaker e cuffie) 8,6% Velocità di ricarica 7,2% Espansione di memoria 7,2%

Questi voti, nonostante rappresentino la maggioranza degli utenti che hanno votato nel nostro sondaggio, non includono l’intera totalità delle opinioni ricevute. Ci sono stati molti utenti che hanno aggiunto la propria categoria al sondaggio in quanto non elencata tra le voci originariamente scelte dalla nostra redazione.

I voti di questi utenti rappresentano meno dell’1% del totale ma vale comunque la pena prenderle in considerazione in quanto ci permettono di portare alla mente aspetti dei dispositivi mobili ormai dati per scontati oppure poco tenuti in considerazione.

Il sistema operativo e l’ottimizzazione del software sono sicuramente due aspetti molto importanti. Il sondaggio si voleva concentrare più sull’hardware ma giustamente una scheda tecnica di alto livello non è nulla senza un buon software che la faccia funzionare come si deve. Molto importanti anche il supporto software e la disponibilità di aggiornamenti nel tempo.

La qualità della ricezione del segnale è un altro di questi aspetti spesso sottovalutati come anche la presenza delle funzionalità Dual SIM. C’è da dire però, ad essere del tutto onesti, che al giorno d’oggi è difficile trovare in commercio uno smartphone che non supporti l’uso di due schede telefoniche e che abbia delle antenne poco prestanti.

Altro tema molto interessante è quello della longevità dei dispositivi. Gli utenti sono interessati a poter utilizzare il proprio smartphone il più a lungo possibile e in questo caso la riparabilità del prodotto e la sostituibilità della batteria giocano un ruolo fondamentale.

Cosa ne pensate di questi risultati? Vi trovate d’accordo con la classifica ricavata dai vostri voti?