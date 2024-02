Chi passa ad iPhone da Android cerca di spendere il meno possibile

Secondo Consumer Intelligence Research Partners LLC (CIRP), la transizione degli utenti da Android a iPhone è rimasta costante tra il 11% e il 15% negli ultimi anni. Tuttavia, nel 2023 emerge un cambiamento significativo nei modelli di iPhone scelti dagli utenti provenienti da Android.

Il report evidenzia che coloro che fanno il passaggio da Android a iPhone tendono a guadagnare meno rispetto agli utenti iPhone di lunga data. La maggior parte di loro opta per modelli precedenti o meno costosi di iPhone.

Nel 2023 il 29% degli utenti Android che hanno fatto il passaggio a iPhone ha scelto modelli di smartphone economici come iPhone SE 3, iPhone 12 e iPhone 13/iPhone 13 mini. Al contrario, solo il 21% degli utenti iPhone ha effettuato l'upgrade a questi modelli nello stesso periodo. Tuttavia, il 51% di coloro che hanno effettuato il passaggio da Android ha optato per un modello della serie iPhone 14, che rappresentava la serie più recente disponibile per il 75% del 2023.

Inoltre, il report rivela che il 37% degli utenti Android che hanno cambiato dispositivo ha scelto un modello della serie iPhone 14 o iPhone 15 Pro, mentre solo il 43% degli utenti iPhone ha optato per questi modelli per fare un upgrade.

CIRP suggerisce che questa discrepanza potrebbe essere dovuta al fatto che gli utenti Android provenienti da telefoni a basso costo si adeguano al budget preferendo modelli base o non Pro di iPhone.

Insomma, sebbene la percentuale di utenti che passano da Android a iPhone sia rimasta stabile, c'è una differenza significativa nella scelta dei modelli di iPhone tra gli utenti provenienti da Android e quelli che fanno l'upgrade da un vecchio iPhone e le motivazioni sono legate sia a una questione di budget che di funzionalità necessarie.