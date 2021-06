Sondaggio: cosa conta di più nella scelta di un nuovo smartphone?

Quando si tratta di scegliere un nuovo smartphone, che sia per passione o per necessità, non tutti hanno le stesse priorità.

Questa settimana vogliamo conoscere la vostra opinione riguardo questo argomento scottante che fa e continuerà a far discutere gli utenti!

Non esiste lo smartphone perfetto per tutti, ognuno di noi ha diverse necessità, esigenze o priorità quando si tratta di scegliere il compagno che ci affiancherà nelle nostre avventure e in ogni momento della giornata.

C’è chi predilige uno schermo grande e ad alta risoluzione per la visione di contenuti multimediali, chi (come me N.d.R.) valuta come aspetto più importante la qualità e la versatilità delle fotocamere, mentre altri non hanno altre richieste se non l’autonomia più grande possibile.

Ci sono i gamer, che valutano le prestazioni sopra ogni cosa, e c’è chi invece vorrebbe solamente uno smartphone compatto da poter maneggiare e trasportare con facilità.

Il mondo degli smartphone, soprattutto quelli Android, è proprio bello perché vario. Esiste probabilmente un prodotto che risponde alle esigenze di ognuno di noi.

Con questo sondaggio non ci limitiamo però ai prodotti con a bordo il sistema operativo di Google, cerchiamo le opinioni di tutti i lettori di MobileLabs indipendentemente dal brand che hanno deciso di acquistare.

Che tipo di utente siete? Quali sono i valori più importanti nella scelta di uno smartphone?

Il sondaggio parte da oggi e raccoglierà i vostri voti fino alla mattina del prossimo venerdì 11 giugno. Avete a disposizione solamente 4 voti da assegnare alle 12 categorie totali che abbiamo individuato, quindi pensateci bene e controllate tutte le possibili risposte prima di confermare.

Pubblicheremo un articolo con i risultati allo scadere, quindi continuate a seguirci per scoprire cosa ne pensano gli altri lettori del nostro sito!