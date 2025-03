La vera arma segreta di ROG Phone 9 contro la concorrenza | Recensione

ROG Phone 9 pone il software al centro dell'esperienza utente, con ROG UI che offre un'estetica distintiva e Game Genie che fornisce strumenti in-game essenziali. Armoury Crate rimane l'hub per la gestione delle prestazioni e la personalizzazione, riflettendo la sua anima gaming. Sostenuto da un hardware potente e all'avanguardia, il ROG Phone 9 offre prestazioni di altissimo livello. Sebbene il design evolva verso una maggiore sobrietà, il software continua a distinguere questo dispositivo, consolidando la sua posizione come scelta ideale per un'esperienza di gioco mobile di prim'ordine.

ROG Phone 9: la recensione in un minuto

Asus ROG Phone 9 si presenta come l'ultima evoluzione nella celebre linea di smartphone pensati per i videogiocatori, ma con una maturità che lo proietta sempre più verso la categoria dei top di gamma a tutto tondo. Annunciato e rilasciato a fine novembre 2024, questo dispositivo non rinuncia alla sua anima gaming, ma affina il design e le funzionalità per attrarre un pubblico più ampio.

Esteticamente, il ROG Phone 9 adotta un linguaggio meno "aggressivo" rispetto ai suoi predecessori, pur mantenendo elementi distintivi come le zone sensibili alla pressione (AirTriggers) per il gaming e una matrice Mini-LED programmabile sul retro. La costruzione solida, con un frame in alluminio e vetro Gorilla Glass Victus 2 sulla parte frontale, conferisce una sensazione premium e robusta. La certificazione IP68 attesta la resistenza a polvere e acqua, un plus non scontato per un gaming phone.

Il display LTPO AMOLED da 6,78 pollici è un vero spettacolo, con una risoluzione nitida e una fluidità eccezionale grazie alla frequenza di aggiornamento di 185Hz. La luminosità elevata e il supporto HDR10 garantiscono un'esperienza visiva immersiva e dettagliata, ideale sia per il gaming che per la fruizione di contenuti multimediali.

Sotto la scocca, ROG Phone 9 non delude le aspettative in termini di prestazioni. Il potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm), abbinato a configurazioni di RAM fino a 16GB e storage UFS 4.0 fino a 512GB, assicura una velocità e una reattività impressionanti in qualsiasi scenario, dai giochi più esigenti al multitasking intensivo.

Il comparto fotografico, pur non essendo il focus principale, si difende bene con una tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica gimbal, un ultra-grandangolare da 13MP e un obiettivo macro da 5MP che è il vero punto debole. La fotocamera frontale da 32MP garantisce selfie di buona qualità.

La batteria da 5800mAh offre un'autonomia solida, permettendo lunghe sessioni di gioco senza l'ansia di rimanere a secco. La ricarica cablata da 65W è più veloce di quella di molti altri flagship e la presenza della ricarica wireless a 15W aggiunge ulteriore comodità.

Il vero valore aggiunto del ROG Phone 9 risiede nel suo software dedicato al gaming, con funzionalità come gli AirTriggers personalizzabili e l'app Armoury Crate per la gestione delle prestazioni e delle impostazioni di gioco. La presenza di altoparlanti stereo di alta qualità e del jack audio da 3,5mm sono ulteriori dettagli apprezzabili per i gamer.

Prezzi

Con un prezzo di partenza di 1099 euro per la versione con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, ROG Phone 9 si posiziona nella fascia alta del mercato, ma risulta competitivo considerando le sue specifiche da vero flagship e le funzionalità gaming esclusive. Si sale a 1149,99 euro per 512GB di memoria interna, mentre per ROG Phone 9 Pro, che passa a 16GB di RAM e un display AniMe Matrix aggiornato con più funzionalità sul retro, si arriva a 1299,00 euro.

Sebbene non sia il più economico tra i top di gamma, per chi desidera prestazioni al vertice, un display eccezionale e un software dedicato al gaming senza compromessi, il ROG Phone 9 nella sua versione base rappresenta una scelta valida e ben bilanciata. Il suo approccio sempre meno incentrato esclusivamente sul gaming lo rende un dispositivo interessante anche per chi cerca un top di gamma potente e versatile, con un "plus" per le sessioni di gioco più intense. I modelli più costosi offrono troppo poco valore aggiunto per giustificare il prezzo di vendita.

ROG Phone 9: la recensione completa

Distinguersi tra la moltitudine di smartphone sul mercato non è impresa facile. Mentre la corsa alle specifiche tecniche più elevate e al design più accattivante continua, un elemento spesso sottovalutato ma di cruciale importanza per una nicchia specifica di utenti è il software. In questo contesto, la serie ROG Phone di Asus si è da sempre posizionata come un punto di riferimento per gli appassionati di gaming mobile, e con l'arrivo del ROG Phone 9, l'azienda taiwanese sembra voler alzare ulteriormente l'asticella, non solo in termini di potenza bruta, ma soprattutto attraverso un ecosistema software dedicato e sofisticato.

Se da un lato ROG Phone 9 si presenta come un dispositivo sempre più maturo e capace di competere con i migliori smartphone del mercato anche al di fuori del ristretto ambito del gaming, dall'altro, il cuore pulsante della sua identità rimane indissolubilmente legato all'esperienza di gioco. Ed è proprio qui che il software dedicato gioca (scusate il "gioco" di parole) un ruolo fondamentale, trasformando un hardware di prim'ordine in una vera e propria macchina da gaming portatile, capace di offrire funzionalità esclusive e un livello di personalizzazione senza precedenti.

Potenza bruta

Prima di immergerci nell'analisi del software gaming che anima ROG Phone 9, è fondamentale delineare l'architettura hardware che ne costituisce il fondamento.

Il cuore pulsante di ROG Phone 9 è il potentissimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm), un chipset di ultima generazione progettato per offrire prestazioni senza compromessi. Questa piattaforma è dotata di una CPU octa-core che combina due core Oryon V2 Phoenix L ad alta frequenza (4,32GHz) e sei core Oryon V2 Phoenix M (3,53GHz), garantendo una gestione fluida anche delle operazioni più complesse e dei giochi più esigenti. Ad affiancare questo processore troviamo la performante GPU Adreno 830, in grado di gestire grafiche complesse e rendering ad alta risoluzione con facilità.

Per quanto riguarda la memoria, il ROG Phone 9 offre configurazioni con 12GB di RAM e 256GB di storage interno, oppure con 16GB di RAM e 512GB di storage interno, entrambe basate sulla velocissima tecnologia LPDDR5X e UFS 4.0, assicurando tempi di caricamento rapidi e un'esperienza utente reattiva. La generosa dotazione di memoria interna dovrebbe soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti. Il dispositivo supporta inoltre il formato NTFS per lo storage esterno, offrendo flessibilità per l'espansione della memoria tramite unità esterne.

L'esperienza visiva nel gaming è affidata a un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e un aspect ratio di 20:9. Questo pannello supporta 1 miliardo di colori, offre una straordinaria fluidità grazie alla frequenza di aggiornamento massima di 185Hz e una luminosità elevata, con 1600 nits in HBM e un picco di 2500 nits. La certificazione HDR10 assicura una riproduzione dinamica e dettagliata dei contenuti HDR, mentre la protezione Corning Gorilla Glass Victus 2 offre una resistenza superiore ai graffi e alle cadute.

Il display ausiliario AniMe Vision sul retro è dotato di 85 mini-LED programmabili per una serie di animazioni esclusive che reagiscono alle vostre interazioni. Quando è spento AniMe Vision è totalmente invisibile, per cui è possibile passare da un look sobrio a un'estetica da gamer a piacimento. Il software permette di personalizzare gli effetti luminosi posteriori, sincronizzandoli con gli eventi di gioco, le notifiche o semplicemente impostando un'animazione o un'immagine statica.

L'autonomia è un aspetto cruciale per un gaming phone, e il ROG Phone 9 è equipaggiato con una batteria da 5800mAh. Questa capacità generosa garantisce lunghe sessioni di gioco senza la necessità di ricaricare frequentemente, anche se è meno impressionante rispetto al passato come capacità quando paragonato ai più recenti flagship cinesi. La ricarica rapida cablata da 65W (supportando PD3.0, PPS e QC5) permette di riportare la batteria al 100% in soli 46 minuti, riducendo al minimo i tempi di inattività. È inoltre presente la ricarica wireless Qi da 15W e la ricarica cablata inversa da 10W, offrendo ulteriore versatilità.

Le specifiche tecniche del ROG Phone 9 rivelano una macchina da guerra progettata senza compromessi per offrire prestazioni di altissimo livello, in particolare nel contesto del gaming. Il potente chipset abbinato a una generosa quantità di RAM e allo storage veloce, garantisce una fluidità eccezionale e tempi di caricamento minimi, elementi cruciali per un'esperienza di gioco immersiva e reattiva.

Come da tradizione della serie ROG Phone, troviamo una soluzione avanzata a camera di vapore per la gestione termica, essenziale per mantenere le prestazioni al massimo anche sotto carico prolungato e per evitare il fastidioso thermal throttling. Gli accessori dedicati con ventola per il raffreddamento e cella di Peltier completano il pacchetto per un'esperienza di gioco che può durare ore e ore.

Il display a 185Hz, un record nel settore, rappresenta un vero e proprio vantaggio competitivo nei giochi d'azione frenetici, dove ogni millisecondo può fare la differenza. L'elevato touch sampling rate assicura una risposta immediata ai comandi, traducendo in modo preciso le intenzioni del giocatore sullo schermo. La batteria è un altro punto di forza, supportata da funzioni che la mantengono in buona salute come il bypass della ricarica e la limitazione della ricarica massima ad una percentuale inferiore al 100%.

Pur mantenendo un focus innegabile sul gaming, il ROG Phone 9 sembra seguire la tendenza degli ultimi modelli della serie, evolvendosi verso un dispositivo più completo e adatto anche a un utilizzo quotidiano. Questo si riflette in un design meno "aggressivo" rispetto ai modelli precedenti, e in un software che, pur mantenendo le sue funzionalità gaming avanzate, si arricchisce di caratteristiche tipiche dei top di gamma tradizionali.

L'hardware del ROG Phone 9 è stato chiaramente progettato per supportare al meglio le funzionalità software dedicate al gaming. La potenza bruta a disposizione del sistema operativo Android 15 e dei giochi è impressionante e pone le basi per un'esperienza utente fluida in ogni scenario di utilizzo. Tuttavia, come sottolineato in precedenza, è il software a orchestrare questa potenza, trasformando un hardware equiparabile a quello di altri top di gamma in un'esperienza di gaming mobile realmente superiore e distintiva.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test ROG Phone 9 3114 9738 2857147 11674 (44,39 fps) 11588 - 5026 (43,4%) 6487 (38,85 fps) 6723 - 3017 (44,9%) Xiaomi 15 Ultra 2947 9018 2368252 Errore Errore Errore Errore Vivo X200 Pro 2722 7736 2564910 11000 (41,83 fps) 10025 - 6793 (67,8%) 6136 (36,74 fps) 5558 - 3532 (63,6%) Samsung Galaxy S25 Ultra 3142 9870 2214097 9558 (36,34 fps) 11417 (50,2%) 6161 (36,90 fps) 6540 - 3246 (49,6%) Honor Magic7 Pro 3039 9249 2026037 11691 (44,45 fps) Crash 6418 (38,44 fps) Crash OnePlus 13 3043 9302 2259205 11723 (44,58 fps) 11808 - 7534 (63,8%) 6492 (38,88 fps) 6751 - 4440 (65,8%) realme GT 7 Pro 3053 9323 2452978 11218 (42,66 fps) 11180 - 7639 (68,3%) 6258 (37,48 fps) 6101 - 4432 (72,6%) Oppo Find X8 Pro 2795 8495 21632273 11709 (44,52 fps) 11849 - 6412 (54,1%) 6379 (38,20 fps) 6470 - 3733 (57,7%) Nubia Z70 Ultra 3057 9379 2497327 11300 (42,97 fps) 11442 - 9809 (80,5%) 6435 (38,54 fps) 6531 - 5076 (77,7%)

L'arma segreta che lo distingue dalla massa

Il vero punto di forza di ROG Phone 9 risiede nel suo software, un'evoluzione continua delle funzionalità che hanno reso celebre la serie. Al centro di tutto troviamo l'iconica app Armoury Crate, un vero e proprio hub di controllo per tutto ciò che riguarda il gaming. Da qui, l'utente può gestire la propria libreria di giochi, personalizzare le impostazioni di sistema per ogni titolo, monitorare le prestazioni in tempo reale e accedere a una miriade di funzionalità esclusive.

Modalità di gioco personalizzabili: Armoury Crate permette di creare profili personalizzati per ogni gioco, regolando parametri come la frequenza di aggiornamento dello schermo, la sensibilità al tocco, le impostazioni della CPU e della GPU, e persino la gestione della rete per dare priorità al traffico di gioco. Questa granularità di controllo consente di ottimizzare l'esperienza per ogni titolo specifico, massimizzando le prestazioni e l'efficienza energetica.

Armoury Crate permette di creare profili personalizzati per ogni gioco, regolando parametri come la frequenza di aggiornamento dello schermo, la sensibilità al tocco, le impostazioni della CPU e della GPU, e persino la gestione della rete per dare priorità al traffico di gioco. Questa granularità di controllo consente di ottimizzare l'esperienza per ogni titolo specifico, massimizzando le prestazioni e l'efficienza energetica. AirTrigger e controlli avanzati: Una delle caratteristiche distintive dei ROG Phone sono gli AirTrigger, dei sensori capacitivi posizionati sul bordo dello smartphone che possono essere utilizzati come veri e propri trigger fisici durante il gioco. Il software permette una mappatura intuitiva e precisa dei controlli virtuali sullo schermo agli AirTriggers, offrendo un vantaggio tattico significativo in molti giochi.

Una delle caratteristiche distintive dei ROG Phone sono gli AirTrigger, dei sensori capacitivi posizionati sul bordo dello smartphone che possono essere utilizzati come veri e propri trigger fisici durante il gioco. Il software permette una mappatura intuitiva e precisa dei controlli virtuali sullo schermo agli AirTriggers, offrendo un vantaggio tattico significativo in molti giochi. Monitoraggio delle prestazioni in tempo reale: Durante il gioco, Armoury Crate fornisce un'overlay informativo che mostra in tempo reale parametri cruciali come la frequenza dei fotogrammi al secondo (FPS), la temperatura del dispositivo, l'utilizzo della CPU e della GPU, e la velocità di connessione di rete.

Durante il gioco, Armoury Crate fornisce un'overlay informativo che mostra in tempo reale parametri cruciali come la frequenza dei fotogrammi al secondo (FPS), la temperatura del dispositivo, l'utilizzo della CPU e della GPU, e la velocità di connessione di rete. Ottimizzazione della rete: Il software di ROG Phone 9 include funzionalità avanzate per l'ottimizzazione della rete, come la possibilità di dare priorità al traffico di gioco per ridurre la latenza e il ping, e la possibilità di passare automaticamente dalla connessione Wi-Fi al 5G (o viceversa) in base alla qualità del segnale.

Il software di ROG Phone 9 include funzionalità avanzate per l'ottimizzazione della rete, come la possibilità di dare priorità al traffico di gioco per ridurre la latenza e il ping, e la possibilità di passare automaticamente dalla connessione Wi-Fi al 5G (o viceversa) in base alla qualità del segnale. Strumenti per lo streaming e la registrazione: Per gli appassionati di streaming e creazione di contenuti, il ROG Phone 9 offre strumenti integrati per registrare le sessioni di gioco, effettuare screenshot e trasmettere in diretta su piattaforme come Twitch o YouTube. Il software permette di personalizzare le impostazioni di registrazione, aggiungere overlay e persino utilizzare la fotocamera frontale per includere il proprio volto durante lo streaming.

Per gli appassionati di streaming e creazione di contenuti, il ROG Phone 9 offre strumenti integrati per registrare le sessioni di gioco, effettuare screenshot e trasmettere in diretta su piattaforme come Twitch o YouTube. Il software permette di personalizzare le impostazioni di registrazione, aggiungere overlay e persino utilizzare la fotocamera frontale per includere il proprio volto durante lo streaming. Modalità X e personalizzazione delle prestazioni: La Modalità X è una funzionalità iconica degli ROG Phone che permette di sbloccare il pieno potenziale hardware del dispositivo, spingendo al massimo le prestazioni di CPU e GPU. Anche in questo caso, attivando la Modalità X lo smartphone sprigionerà il suo pieno potenziale, alzando la tolleranza per il calore e ritardando il throttling.

La Modalità X è una funzionalità iconica degli ROG Phone che permette di sbloccare il pieno potenziale hardware del dispositivo, spingendo al massimo le prestazioni di CPU e GPU. Anche in questo caso, attivando la Modalità X lo smartphone sprigionerà il suo pieno potenziale, alzando la tolleranza per il calore e ritardando il throttling. Integrazione con accessori gaming: Il software di ROG Phone 9 è progettato per integrarsi perfettamente con gli accessori gaming dedicati, come l'AeroActive Cooler (che include anche pulsanti fisici aggiuntivi) e il gamepad ROG Kunai. L'app Armoury Crate permette di configurare e gestire questi accessori in modo semplice e intuitivo.

ROG Phone 9 eredita e introduce diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale (IA) che mirano a migliorare l'esperienza utente, sia nel gaming che nell'uso quotidiano. Queste implementazioni intelligenti, spesso silenziose ma efficaci, dimostrano l'impegno di Asus nell'integrare tecnologie avanzate nei suoi dispositivi dedicati ai videogiocatori.

Asus continua a investire nel miglioramento delle funzionalità di pattern recognition basate su IA, evolvendo il precedente X Sense 2.0 in X Sense 3.0. Questa tecnologia è alla base di diverse funzioni pensate specificamente per il gaming, in particolare per titoli popolari come Genshin Impact e Honkai: Star Rail.

Tra queste troviamo Auto Run, che automatizza la corsa del personaggio, ideale per l'esplorazione di vaste mappe senza dover tenere costantemente premuto il dito sullo schermo. Auto Pick Up raccoglie automaticamente gli oggetti collezionabili nelle vicinanze, sebbene la sua efficacia possa variare in situazioni di movimento rapido o con gruppi di oggetti. Quick Escape, una vera e propria ancora di salvezza in Genshin Impact, permette di liberarsi rapidamente da effetti di immobilizzazione come le bolle d'acqua o il congelamento. La funzione Speed up conversation velocizza lo scorrimento dei dialoghi in Genshin Impact e Honkai: Star Rail, sebbene non permetta di saltarli completamente.

Per gli amanti della condivisione e della registrazione delle proprie sessioni di gioco, è presente X Capture, che rileva automaticamente eventi specifici in giochi come Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Arena of Valor e Mobile Legends Bang Bang, registrando brevi clip dei momenti salienti come evocazioni fortunate o uccisioni decisive.

L'AI Grabber è uno strumento versatile che funziona con qualsiasi gioco, permettendo di selezionare e tradurre il testo presente sullo schermo tramite OCR (Optical Character Recognition), facilitando la comprensione di obiettivi o comunicazioni con giocatori stranieri senza dover digitare manualmente.

La novità più interessante in termini di IA per il gaming nel ROG Phone 9 è Auto Skill Upgrade. Questa funzione, attualmente in fase beta, è compatibile con diversi MOBA come Arena of Valor, Mobile Legends Bang Bang e League of Legends Wild Rift. Auto Skill Upgrade è in grado di selezionare e potenziare automaticamente le abilità del personaggio man mano che si sale di livello, potenzialmente offrendo un vantaggio strategico ai giocatori.

Oltre alle funzionalità incentrate sul gaming, Asus ha integrato anche funzionalità AI per l'uso quotidiano. AI Call Translator permette la traduzione in tempo reale delle chiamate vocali in diverse lingue, tra cui inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, giapponese e spagnolo. L'app Recorder offre la funzione AI Transcript, che trascrive le registrazioni audio in tempo reale senza la necessità di una connessione internet, e può persino generare riassunti testuali. Infine, è prevista l'introduzione tramite aggiornamento software nel quarto trimestre della funzione Circle to Search, che semplifica la ricerca di informazioni semplicemente cerchiando un elemento sullo schermo.

Una delle caratteristiche più interessanti, introdotta con la generazione ROG Phone 8, è il sistema di AI Noise Cancellation. Questa potente funzionalità opera a livello di sistema, sfruttando la Neural Processing Unit (NPU) per eliminare il rumore ambientale sia dall'audio in entrata che in uscita. Ciò si traduce in conversazioni più chiare durante le chiamate cellulari, le chat tramite app di messaggistica e persino le comunicazioni vocali all'interno dei giochi. La sua natura "on-device" garantisce la privacy degli utenti, poiché l'audio non viene inviato a server esterni, e non richiede una connessione di rete per funzionare.

Per semplificare la navigazione e l'utilizzo del dispositivo, il ROG Phone 9 integra l'AI Semantic Search. Questa funzione intelligente va oltre la semplice corrispondenza di parole chiave, permettendo allo smartphone di comprendere il contesto delle ricerche di impostazioni e applicazioni. Gli utenti non dovranno più ricordare il nome esatto di un'app o di un'impostazione per trovarla rapidamente, rendendo l'interazione con il dispositivo più intuitiva ed efficiente.

Conclusioni

Il ROG Phone 9 si conferma come un protagonista indiscusso nel panorama dei gaming phone, evolvendosi senza snaturare la sua essenza. Il software dedicato rimane il suo asso nella manica, offrendo un livello di personalizzazione e funzionalità uniche nel loro genere.

Sebbene il prezzo lo collochi nella fascia alta del mercato, per chi cerca un'esperienza di gaming mobile di livello superiore e non vuole rinunciare alle prestazioni di un top di gamma, il ROG Phone 9 rappresenta una scelta da prendere seriamente in considerazione. La sua transizione verso un design più sobrio e un'esperienza utente più completa lo rende un dispositivo interessante anche per chi, pur apprezzando le sue doti da gamer, cerca uno smartphone performante e versatile per l'uso quotidiano.