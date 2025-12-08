Avatar di Zeringo 103
0
Non ricordo dove, ma mi ha fatto sorridere l'opinione di una persona che a riguardo di queste cellulari diceva: l'unico modo in cui Trump e la sua stirpe possono essere considerati un 'successo' è truffare le persone! 😆
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite RAM_King #398 0
0
Conoscendo l'oste già si può immaginare che vino ti affibbia, certamente un affare solo per lui.... Ma se i "veri americani" sono contenti così ben gli stá
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Dev_Blade #586 0
0
Se trovano gli imbecilli a cui venderli, e li trovano, che gli vuoi dire.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Git Chief #591 0
0
Lo hanno votato sapendo chi e come era, vuoi mettere che i soliti idioti non compreranno i suoi prodotti?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.