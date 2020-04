Galaxy A21s è recentemente apparso su Geekbench, insieme ad alcune delle sue specifiche tecniche. Samsung continua ad arricchire la fascia bassa e quella media, dopo aver rivelato solo poche settimane fa i nuovi top di gamma (Galaxy S20 e Galaxy Z Flip).

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sono ancora numerosi gli interrogativi. Sappiamo, grazie alla documentazione di Geekbench, che sarà acceso dal nuovissimo SoC Exynos 850. Il processore sarà inoltre accompagnato da 3 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna. Confermata anche la versione del sistema operativo, ovvero Android 10.

Tutte le altre informazioni non sono ancora state confermate. Potremmo comunque trovare una fotocamera macro da 2 MP e una capiente batteria da 5.000 mAh. Il design non è ancora stato svelato: non esistono, per il momento, delle fotografie di questo device entry-level. I colori disponibili, stando a precedenti indiscrezioni, saranno blu, bianco, nero e rosso.

Samsung Galaxy A21s dovrebbe inizialmente essere distribuito negli Stati Uniti d’America, ma non si esclude una commercializzazione anche in altri mercati. Il prezzo è ancora sconosciuto, ma sappiamo che si collocherà nella fascia bassa. Durante le ultime settimane, abbiamo parlato di diversi dispositivi prodotti da Samsung, tra cui Galaxy M01, Galaxy M11, Galaxy A31 e Galaxy A71 5G.