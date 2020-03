Samsung Galaxy M01 continua a muovere i primi passi. Dopo le indiscrezioni risalenti ad alcune settimane fa, il dispositivo ha ottenuto la certificazione da Wi-Fi Alliance. Si tratta di un prodotto di fascia bassa, probabilmente quello con il prezzo più basso dell’attuale generazione di dispositivi della serie “Galaxy M” e “Galaxy A” di Samsung.

Questa certificazione, come di consueto, anticipa alcune specifiche per quanto riguarda la connettività e il sistema operativo. Non mancherà la compatibilità con le reti Wi-Fi a 2,4 GHz. I consumatori potranno inoltre inserire fino a due SIM contemporaneamente. Confermata anche la presenza di Android 10.

Per le altre informazioni, ci dobbiamo ricollegare alla scheda presente su Geekbench ormai da circa due settimane. Il device sarà quindi acceso da un SoC Qualcomm Snapdragon ancora non identificato. Potrebbero però trattarsi di Snapdragon 439, un chipset di fascia bassa, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Il display potrebbe inoltre avere una diagonale da 6,4 pollici.

Per il momento, non è chiaro quando Samsung abbia intenzione di lanciare questo dispositivo di fascia bassa. La certificazione Wi-Fi Alliance potrebbe però anticipare una presentazione quasi imminente. Poche ore fa, anche Galaxy M11 è stato il protagonista di alcune indiscrezioni.