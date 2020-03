Samsung ha confermato Galaxy A31, un nuovo smartphone di fascia media. La serie “Galaxy A”, durante il 2020, si sta arricchendo con numerose novità. Basti pensare che poche giorni fa è stato confermato Galaxy A11 e Galaxy A41. Numerose indiscrezioni anche in merito a Galaxy A51 5G e Galaxy A71 5G, che potrebbero arrivare anche in Europa.

Rispetto a modello presentato pochi giorni fa, Samsung Galaxy A31 ha una scheda tecnica più interessante. Presente il SoC MediaTek Helio P65 accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB tramite microSD).

Il display Super AMOLED Infinity-U è da 6,4 pollici e ha una risoluzione FullHD+ (2400×1080 pixel). Nella parte anteriore, all’interno di notch, troviamo un sensore fotografico da 20 MP. Nel retro, invece, sono stati incastonati ben quattro sensori rispettivamente da 48 MP (principale), 8 MP (ultra-grandangolare), 5 MP (profondità) e 5 MP (macro).

Confermato il sistema operativo, che sarà Android 10 (con personalizzazione ne UI 2.0), e la capacità della batteria, ovvero 5.000 mAh. Quest’ultima caratteristica, in particolare, dovrebbe garantire un’ottima autonomia.

Per il momento, non sono noti i prezzi e le informazioni in merito alla distribuzione. Questi due dettagli dovrebbero però essere diffusi durante i prossimi giorni.