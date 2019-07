Samsung Galaxy Note 10: in arrivo con nuove cuffie con cancellazione del rumore?

Samsung presenterà la nuova famiglia Galaxy Note 10 il prossimo 7 agosto. Da mesi ormai i futuri top di gamma sono al centro dell’attenzione grazie alla continua diffusione di indiscrezioni e presunte immagini. L’ultima arriva dal noto leaker Roland Quandt che – con un post su Twitter – suggerisce che il produttore sudcoreano presenterà un paio di auricolari cablati in-ear con cancellazione attiva del rumore durante l’evento Galaxy Unpacked.

Non è chiaro se faranno parte della confezione di vendita o verranno vendute separatamente. Ciò che sembra certo è la mancanza del jack audio da 3,5 mm. Le cuffie, dunque, dovrebbero essere dotate di connettore USB-C. Quandt riferisce, inoltre, che il caricabatterie wireless realizzato per Galaxy Note 10 fornirà una ricarica a 20W.

Samsung has a new pair of wired in-ear headphones with active noise cancelling coming for your future Note10.

— Roland Quandt (@rquandt) July 10, 2019