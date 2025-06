Il colosso sudcoreano Samsung ha fissato per il 9 luglio la data del suo prossimo evento Unpacked, che si terrà a New York e rappresenterà uno dei momenti più attesi dell'anno per gli appassionati di tecnologia mobile. L'appuntamento, che inizierà alle 16:00 ora italiana, sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali dell'azienda e promette di svelare una nuova generazione di dispositivi pieghevoli insieme a importanti novità nel settore degli smartwatch. Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni, Samsung è pronta a mostrare al mondo l'evoluzione della sua tecnologia foldable, accompagnata da significativi aggiornamenti software e funzionalità di intelligenza artificiale.

I protagonisti assoluti della manifestazione saranno senza dubbio il Galaxy Z Fold7 e il Galaxy Z Flip7, dispositivi che secondo le anticipazioni dovrebbero introdurre miglioramenti sostanziali rispetto alle generazioni precedenti. Le voci di corridoio hanno alimentato aspettative particolarmente elevate riguardo al design ultra-sottile del nuovo Fold, una caratteristica che potrebbe rappresentare un punto di svolta nell'adozione mainstream dei telefoni pieghevoli. L'azienda ha lasciato intendere attraverso alcuni teaser criptici che questi device porteranno con sé upgrade definiti "Ultra", terminologia che inizialmente aveva fatto pensare a un modello completamente nuovo ma che in realtà si riferisce all'entità delle innovazioni introdotte.

Parallelamente ai dispositivi pieghevoli, Samsung dovrebbe presentare anche i nuovi prodotti della sua linea di dispositivi indossabili. La serie Galaxy Watch8 rappresenterà l'evoluzione naturale degli smartwatch dell'azienda, mentre particolarmente interessante appare l'arrivo del Galaxy Watch Ultra 2025, un dispositivo che punta a consolidare la posizione di Samsung nel segmento premium dei wearable. Questi prodotti dovrebbero beneficiare delle ultime innovazioni in termini di sensori per il monitoraggio della salute e di autonomia della batteria, settori in cui la competizione con Apple e altri produttori si fa sempre più serrata.

Un elemento di incertezza riguarda invece il possibile debutto del Galaxy S25 FE, il quinto modello della lineup S25 che dovrebbe posizionarsi come opzione più accessibile della gamma. Le tempistiche di lancio di questo dispositivo rimangono ancora avvolte nel mistero, con alcune fonti che indicano luglio come momento opportuno per la presentazione, mentre altre suggeriscono che Samsung potrebbe preferire una strategia di lancio separata per evitare che i diversi prodotti si cannibalizzino a vicenda.

La nuova generazione Galaxy arriva con Android 16 preinstallato

Dal punto di vista software, l'evento dovrebbe segnare il debutto della versione stabile di One UI 8, l'interfaccia personalizzata di Samsung basata su Android. Particolarmente significativo è il fatto che i nuovi dispositivi pieghevoli potrebbero essere i primi smartphone Samsung a essere commercializzati con Android 16 preinstallato, offrendo agli utenti l'accesso immediato alle funzionalità più avanzate del sistema operativo di Google. L'integrazione di nuove capacità di intelligenza artificiale rappresenterà probabilmente uno degli aspetti più enfatizzati durante la presentazione, in linea con la strategia dell'azienda di posizionare l'AI come elemento differenziante dei propri prodotti.

Samsung ha già attivato il sistema di prenotazioni per i nuovi dispositivi, offrendo ai consumatori la possibilità di riservare i prodotti con un credito di 50 euro. Questa strategia di marketing anticipato dimostra la fiducia dell'azienda nel successo commerciale dei nuovi prodotti e la volontà di capitalizzare sull'interesse generato dalle anticipazioni.

L'appuntamento del 9 luglio si preannuncia quindi come un momento cruciale per valutare la direzione futura di Samsung nel mercato degli smartphone premium e dei dispositivi pieghevoli, settore in cui mantiene una posizione di leadership nonostante la crescente e temibile concorrenza.