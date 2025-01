Sta arrivando il Galaxy Unpacked! Preparati a ottenere sconti e premi esclusivi

Il conto alla rovescia è iniziato: il Galaxy Unpacked è atteso per il 22 gennaio alle ore 19:00 e promette di essere un evento imperdibile per tutti gli appassionati di tecnologia. Con il lancio del tanto atteso Galaxy S25, diversi store hanno già annunciato promozioni esclusive, pensate per rendere questa occasione ancora più speciale. Non solo potremo scoprire le ultime innovazioni di Samsung, ma sarà anche possibile approfittare di offerte imperdibili e premi esclusivi.

Vedi offerte su Samsung

Galaxy Unpacked, perché approfittarne?

Amazon ha già predisposto una pagina dedicata per il Galaxy Unpacked, dove è possibile registrarsi con la propria e-mail. Questa semplice azione consente di essere tra i primi a ricevere tutte le novità che verranno rivelate durante l’evento, incluso il nuovo Galaxy S25. Ma non finisce qui: richiedendo la carta di credito Oro di American Express tramite Amazon, si può ottenere uno sconto di 120€ sugli acquisti Amazon, spendendo almeno 240€ con la carta nei primi tre mesi. In più, la quota della carta è gratuita per il primo anno.

Unieuro non è da meno e ha lanciato una propria iniziativa legata al Galaxy Unpacked. Registrandosi alla pagina promozionale entro il 22 gennaio, si avrà la possibilità di partecipare a un concorso per vincere un Galaxy Book 4 Edge, uno dei prodotti tech più lussuosi della linea Galaxy. Questa è un’occasione da non perdere per chi sogna di ampliare il proprio ecosistema tecnologico con un prodotto all'avanguardia.

Anche Mediaworld si prepara a festeggiare il Galaxy Unpacked con una promozione intrigante. Completando il form disponibile sul loro sito, potrete ottenere un voucher, il cui valore sarà rivelato subito dopo la registrazione. Un incentivo extra per chi è interessato a esplorare le novità presentate durante l’evento e a risparmiare sui futuri acquisti.

Il Galaxy Unpacked del 22 gennaio è molto più di un evento di lancio: è un’opportunità per scoprire le ultime innovazioni Samsung e per approfittare di offerte esclusive nei principali store. Che si tratti di registrarsi su Amazon, Unieuro o Mediaworld, ogni piattaforma offre vantaggi unici, dal concorso a premi agli sconti immediati. Preparatevi a vivere un evento straordinario, con la possibilità di portare a casa il prossimo dispositivo Galaxy a un prezzo vantaggioso.

Vedi offerte su Samsung