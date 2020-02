Samsung Galaxy S20: su Amazon sono state rivelate le possibili specifiche e i prezzi

Mancano ancora pochi giorni prima di poter scoprire Samsung Galaxy S20 e gli smartphone che fanno parte della serie continuano a restare al centro dell’attenzione: su Amazon.ae (Emirati Arabi) è apparsa la pagina dedicata al modello compatibile con il 4G.

La scheda tecnica diffusa è molto simile rispetto a quanto riportato nelle precedenti indiscrezioni. Confermati, in alcuni paesi, l’esistenza della variante Galaxy S20 e S20+ 4G che dovrebbero non avere 12 GB di RAM, bensì 8 GB. La pagina di Amazon è poi stata prontamente cancellata e oggi non è più raggiungibile.

I dettagli che sono stati comunque acquisti ci rivelano la presenza di un display Infinity-O Super AMOLED con refresh rate a 120 Hz. Il SoC scelto è Exynos 990, accompagnato da 8 o 12 GB di RAM. Inclusa una batteria da 4.000 mAh.

I prezzi allegati, che potrebbero comunque essere diversi in Italia, sono i seguenti:

tidbit:

Samsung Galaxy S20 and S20+ (both 4G and 5G models) ship with 25W Fast Charger.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ships with 45W Fast Charger.

All models come with AKG USB Type-C wired headphones in the box. You know the reason.

— Roland Quandt (@rquandt) February 7, 2020