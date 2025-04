Questa popolare serie di Samsung Galaxy non riceverà più aggiornamenti

La fine di un'era digitale si avvicina per migliaia di possessori di smartphone Samsung. I modelli Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra, lanciati nel 2020 come fiori all'occhiello della tecnologia coreana, stanno per dire addio agli aggiornamenti software.

Dopo quattro anni di supporto continuo e un periodo di proroga concesso nell'aprile scorso, Samsung ha ufficialmente rimosso questi dispositivi dal proprio calendario di aggiornamenti, segnando un punto di non ritorno nella loro vita digitale. L'ultimo aggiornamento di sicurezza, rilasciato pochi giorni fa con le patch di marzo 2025, rappresenta l'atto finale di un lungo percorso di assistenza.

La decisione era nell'aria da tempo. Samsung aveva inizialmente promesso quattro anni di aggiornamenti per la serie S20, estendendo poi il supporto con un programma di aggiornamenti trimestrali di sicurezza che ha permesso di prolungare la vita utile dei dispositivi. Questa strategia ha rappresentato una boccata d'ossigeno per gli utenti più affezionati, ma ora anche questo periodo di grazia è giunto al termine, costringendo molti a considerare l'acquisto di un nuovo smartphone.

Gli aggiornamenti software non sono semplici aggiunte cosmetiche o funzionali: rappresentano la prima linea di difesa contro minacce informatiche in continua evoluzione. Senza patch di sicurezza regolari, qualsiasi dispositivo diventa progressivamente più vulnerabile a malware e attacchi hacker. Il rischio aumenta col passare del tempo, mentre le tecniche di intrusione si fanno sempre più sofisticate e mirate.

A complicare ulteriormente la situazione per i possessori di Galaxy S20 c'è la questione della compatibilità con le applicazioni. Gli sviluppatori tendono ad abbandonare il supporto per versioni di Android più datate, causando malfunzionamenti, crash improvvisi o addirittura l'impossibilità di installare aggiornamenti essenziali. Un dispositivo senza aggiornamenti diventa così gradualmente obsoleto, non solo per le vulnerabilità ma anche per l'incompatibilità crescente con l'ecosistema delle app.

Samsung offre comunque alcune opzioni per chi desidera sostituire il proprio S20. L'azienda propone programmi di permuta che consentono di ottenere uno sconto sull'acquisto di modelli più recenti come il Galaxy S25, a seconda delle condizioni e della variante del dispositivo consegnato.

Non tutte le notizie sono negative per l'intera famiglia S20. Il Galaxy S20 FE, lanciato successivamente rispetto ai modelli principali, continua a beneficiare degli aggiornamenti trimestrali di sicurezza. Questa versione più economica ma ugualmente apprezzata della serie S20 gode ancora del supporto ufficiale, anche se si prevede che anche per questo modello la fine del ciclo di aggiornamenti sia ormai questione di mesi.