Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra: qualcuno ha già tra le mani i dummy

Manca poco all’evento di lancio di Samsung Galaxy S22, la serie di Samsung comprensiva di tre dispositivi: Samsung Galaxy S22 “base”, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra. A due mesi dalla presentazione ufficiale, attesa per gennaio 2022, trapelano due foto molto interessanti che li ritraggono tutti e tre sia in colorazione nera che in colorazione bianca.

Si può dire che l’attesa è rovinata, e le scommesse sul design sono ufficialmente chiuse. Le foto sono state diffuse su Twitter tra lo stupore dei fan di Samsung che non si aspettavano una perdita del genere già in questo periodo.

Mettendo da parte la dinamica dell’accaduto, ora, soffermiamoci ad ammirare i nuovi Galaxy in tutto il loro splendore. Si parte da Galaxy S22 Ultra, che dei tre è il dispositivo più grande, più ambizioso e ovviamente più… costoso. Confermate le voci circa la sua somiglianza con il Galaxy Note, di cui erediterà lo stile squadrato e anche la S Pen. Degna di nota la finitura opaca, che conferisce allo smartphone un aspetto di sobria eleganza.

Per il resto, Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22+ si somigliano molto tra loro. I tre dispositivi in foto dovrebbero essere “dummy” o mockup, anche perché su Samsung Galaxy S22 Ultra sembrano non esserci lenti periscopiche (quando invece nella realtà ci saranno).

Nel frattempo, oltre alle foto, su Twitter è stato pubblicato un video che ci permette di osservare ancor più da vicino il retro dei nuovi Samsung. A fronte di questi leak, è scontato che nelle prossime settimane assisteremo a leak sempre più consistenti fino ad arrivare al lancio ufficiale.