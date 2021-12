Samsung Galaxy S22: in attesa del lancio, ecco i primi 4 sfondi da scaricare!

I rumor su come saranno i nuovi smartphone della serie Samsung Galaxy S22 si ricorrono ormai da mesi. A parte le speculazioni su fotocamere e display, però, c’è un’altra variabile che incuriosisce molto i fan di Samsung, e questa volta riguarda cosa ci sarà “dentro” allo schermo, vale a dire quale sarà lo sfondo che accompagnerà i nuovi flagship in uscita nel 2022.

Ebbene, oggi sappiamo che gli sfondi di S22 – quattro, almeno per ora – saranno molto simili a quelli della serie precedente, avendo per soggetto le solite particelle fluttuanti su sfondo chiaro/scuro. Nel primo, in particolare, lo sfondo è nero, mentre le particelle sono blu e arancioni; negli altri tre, lo sfondo è rispettivamente giallo, rosa e verde pastello con particelle ocra, rosse e verdi.

Il più grande (risoluzione 3072×3072 pixel) è quello scuro; la risoluzione dei tre chiari, invece, è pari a 2340×2340 pixel. Tutte e quattro le immagini sono in formato .jpeg.

Prendendo in considerazione semplicemente gli sfondi, Samsung Galaxy S22 non dovrebbe distinguersi troppo da Samsung Galaxy S21. Anche l’hardware, in realtà, non presenta particolari migliorie, fatta eccezione per il comparto fotocamera, che – stando alle ultime voci – sarà decisamente “rinnovato”. Nemmeno il “big” della casa, Samsung Galaxy S22 Ultra, si differenzierà molto dall’Ultra della serie S21. Per lui è previsto un display dai bordi leggermente arrotondati e anche l’alloggio per la S Pen nella scocca (il pennino, ricordiamo, è un elemento che gli Ultra hanno ereditato dai Note, di cui rappresentano a tutti gli effetti i successori).

Gli sfondi ufficiali della serie Samsung Galaxy S22 sono disponibili per il download a questo indirizzo. Se valorizzino al meglio lo schermo di Galaxy S22, lasciamo a voi deciderlo; dopotutto, è questione di gusti.