Alcuni video trapelati hanno confermato che il nuovo Galaxy S23 Ultra, il quale verrà lanciato assieme agli altri due modelli della serie durante il prossimo Samsung Unpacked, monterà una fotocamera di primissimo livello.

Ormai non è un segreto: Samsung è prossima a rilasciare sul mercato la nuova linea di device top gamma: Galaxy S23. A tal riguardo sono state molte, e spesso accurate le voci di corridoio e le informazioni svelate da diversi leaker (alcuni dei quali di comprovata affidabilità). Persino la stessa azienda ha, inavvertitamente (o almeno così parrebbe), fatto trapelare quella che sarà la data ufficiale di lancio sul mercato della nuova linea top gamma: i preordini inizieranno il 2 febbraio, mentre i device saranno disponibili dal 9 dello stesso mese.

Uno degli elementi che, nell’ultimo periodo, ha tenuto banco è stato quale fotocamera avrebbero montato i nuovi modelli: si vociferava infatti, almeno per Galaxy S23 Ultra, di un modello dall’impressione capacità di 200 megapixel. Ora queste voci potrebbero aver trovato riscontro nel leak di alcuni video promozionali, reso possibile grazie al già noto Ice Universe: quanto visto promette a tutti gli effetti che troveremo una nuova fotocamera veramente degna di un modello di punta di una gamma a sua volta flagship. Per citare gli stessi video “fotocamere da WOOOW”.

La scelta, e la storpiatura, della parola non è casuale: gli stessi video giocano sulla presenza di tre fotocamere, cosa che confermerebbe le voci circolanti: si tratterebbero, oltre alla già citata fotocamera principale da 200 megapixel, di un teleobiettivo da 10 megapixel e da un grandangolare da 12 megapixel. Non mancherà il teleobiettivo con zoom 10x che però, come su Galaxy S22 Ultra, è posizionato “non in riga” con il trittico con cui ha deciso di giocare il team marketing di Samsung.

Altro punto di forza della nuova gamma sarà la sua capacità di scattare foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità, persino migliore dei modelli che hanno preceduto S23. Tuttavia non è tutto oro quello che luccica: per quanto eccitati dalle novità promesse diversi utenti hanno mosso alcune critiche verso la compagnia coreana. Tra le più frequenti la richiesta di una batteria più performante rispetto a quanto visto in precedenza. A tal proposito una prima risposta era arrivata qualche tempo fa dal leaker Ahmed Qwaider.

E a conferma di quanto Samsung spingerà sull’apporto fotografico interviene praticamente tutto il materiale finora visto: di fatto l’unica parte mostrata del device è il retro. Va ovviamente detto che stiamo parlando di materiale (ancora) non ufficiale: quello che si è visto potrebbe a tutti gli effetti essere solo una parte dei video promozionali girati. Anzi, a dirla tutta, potrebbe persino essere materiale che poi non verrà utilizzato nelle campagne promozionali ufficiali.